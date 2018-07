Klimaschutz Kreis verzichtet auf Klima-Punkte

Energiebericht über Landratsamt und Co.

Verbrauch Seit 2011 erstellt die Kreisverwaltung in Eigenregie einen Energiebericht. Darin wird der Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch in den kreiseigenen Gebäuden aufgelistet. Das sind das Landratsamt in Ulm, die Außenstelle in Ehingen, die Valckenburgschule in Ulm, das berufliche Schulzentrum, die kaufmännische Schule und die Schmiechtalschule in Ehingen sowie die Martinschule in Laichingen. Dort wurden insgesamt im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Kilowattstunden Strom und 6,06 Kilowattstunden Wärme verbraucht.