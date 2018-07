Entsorgung Kreis soll sich um Müll kümmern

Blaubeuren / Thomas Spanhel

Die Stadt Blaubeuren will die Zuständigkeit für die Müllabfuhr zum 1. Januar 2023 komplett an den Landkreis übergeben. Das haben die Blaubeurer Stadträte einmütig am Dienstag beschlossen. Gegenwärtig organisieren die einzelnen Kommunen das Einsammeln und Abtransportieren von Abfall und Wertstoffen selbst. Neue gesetzliche Regelungen und komplizierte Technik würden jedoch künftig ein solches Vorgehen erschweren, erläuterte Kämmerer Jürgen Stoll: „Die Kommunen werden einzeln für sich nicht in der Lage sein, das notwendige Wissen vorzuhalten. Durch die größere Einheit bieten sich Chancen.“