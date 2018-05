Gesellschaft Kreis heißt Neubürger willkommen

Alb-Donau-Kreis/Ulm / Von Tanja Miller

Corinna Ritter (68) aus England, Daniela Gromotka (43) aus Rumänien und Pison Ndala (18) aus Angola haben eines gemeinsam: Sie sind zwischen 2016 und 2018 zu deutschen Staatsbürgern im Alb-Donau-Kreis geworden. Landrat Heiner Scheffold (55) freut sich darüber. Er begrüßte sie und 26 weitere neu Eingebürgerte aus 18 Ländern am Dienstag im Haus des Landkreises.

Als Deutsche hätten sie nicht nur Rechte und Pflichten, sondern sie seien Bestandteil der Kultur und Wertegemeinschaft. „Achten und pflegen Sie diese Werte“, bittet Scheffold, und er ermutigt die Neubürger im Alb-Donau-Kreis, sich aktiv in der Gesellschaft einzubringen.

Damit integrationswillige Menschen dauerhaft in Deutschland bleiben, braucht es nach Ansicht des Landrats ein Zuwanderungsgesetz: „Es macht für die, die zu uns kommen, die Spielregeln klar.“

Die deutschen Gesetze kennt Corinna Ritter. Bereits seit 47 Jahren lebt sie hier mit ihrem Mann. In dieser Zeit habe sie sich schon immer für die deutsche Staatsbürgerschaft interessiert, machte aber nie den Schritt. Der baldige Austritt Großbritanniens aus Europa sei der Auslöser gewesen, warum sie sich einbürgern ließ: „Durch den Brexit weiß ich nicht, was auf mich zukommt“, sagt die 68-Jährige. Dennoch sei sie froh, ihre englische Staatsbürgerschaft zusätzlich behalten zu dürfen.

Auch Daniela Gromotka ist es wichtig, einen doppelten Pass zu haben. Denn sie will ihre Rechte in Rumänien nicht verlieren. Da sie seit mehr als 18 Jahren mit drei Kindern in Deutschland lebt und arbeitet, sei es ihr von Bedeutung und eine Ehre, Deutsche zu sein, sagt die 43-Jährige: „Dadurch fühle ich mich dem Land zugehörig.“ Zudem sei es schlicht ein Vorteil, wählen gehen zu können.

Dieser Meinung ist auch Pison Ndala, der hier geboren wurde und dessen Familie ihre Wurzeln in Angola hat: „Ich will mitbestimmen, was in Deutschland passiert.“ Zusätzlich heißt deutsch sein für den 18-Jährigen, mehr Sicherheit zu haben. Zusammen mit dem jungen Mann sind seit Mai 2016 im Alb-Donau-Kreis insgesamt 322 Menschen eingebürgert worden.