Der Bedarf an Schutzausrüstung im Kampf gegen das Coronavirus ist nach wie vor groß. Das haben auch Unternehmen in der Region erkannt – und nutzen freie Kapazitäten, um Masken und Co. herzustellen. So auch die Firma CNC-Technik Mack in Dornstadt, die mit einem 3D-Drucker zurzeit Gesichtsschilde...