Große Enttäuschung und Frust herrschen in mehreren Städten und Gemeinden des Landkreises Göppingen. Seit der Kreistag die Schließung der Helfensteinklinik in Geislingen beschlossen hat, überlegen die Stadt Geislingen und Gemeinden im Oberen Filstal, einen Wechsel in den Alb-Donau-Kreis zu bean...