Lesung Kostproben vom Kolumnen-Star Axel Hacke

Laichingen / sgk

Der Journalist und Bestsellerautor Axel Hacke gönnte seinen rund 100 Zuhörern kaum eine Atempause – fast durchgehend hallte Gelächter durch die Aula im Cube des Gymnasiums. Hackes Besuch in Laichingen war von den Veranstaltern, der Volkshochschule und der Stadtbücherei, zwar als Lesung angekündigt worden, doch der Autor lieferte eher Standup-Comedy. Oder, besser gesagt, „Sitdown-Comedy“. Denn Axel Hacke, wie in Lesungen üblich, saß. Auf den hohen Stufen der Aula machte er es sich mit überschlagenem Bein gemütlich.

Dennoch war sein Auftritt Comedy in Reinform: Er lieferte trockene Kommentare zu Alltäglichem, zeigte seinen skurrilen Pragmatismus, ließ seinem Querdenken und Assoziationen freien Lauf und erntete er immerzu Lachsalven. Dabei las er aus seinen zahlreichen Büchern sowie aus einem dicken Ordner voller noch nicht in einem Buch erschienen berühmten Kolumnen. Diese sind wöchentlich in der Süddeutschen Zeitung zu lesen.

Was macht ein Kolumnist? Diese Frage beantwortete der Autor dann gleich selbst: „Er holt unwichtige Themen aus ihrer Bedeutunglosigkeit heraus und rückt sie ins Rampenlicht.“ Solcherlei Nichtigkeiten picke er aus den Nachrichten, er schöpfe aus eigenen Erfahrungen und nicht selten seien es die Zuschriften seiner Leser, die ihm die Ideen lieferten.

Aus allen Bereichen gab Hacke Kostproben, passend zur Adventszeit zuerst aus seinen Weihnachtserzählungen „Alle Jahre schon wieder“. Er erzählte aus Kindheitserinnerungen rund um das Warten aufs Christkind: Ungeduldiges Warten beim Gesellschaftsspiel, die Karten fallen lassen, wenn es klingelt, um das Christkind doch immer verpasst zu haben: „Das Christkind ist das einzige Wesen, das bei uns klingelte, wenn es ging.“

Hacke nennt die Dinge beim Namen, doch seine Begrifflichkeiten sind schillernd und farbenreich umschrieben. So klärt er etwa über den „Partnerschaftspassiv“ auf – die beste Möglichkeit, bei Uneinigkeiten keinen Streit zu provozieren. So empfehle es sich in dieser neuen grammatikalischen Form, seine Aufforderungen im Passiv zu formulieren, und gar nicht erst die drei Personen „man“, „einer“ oder „jemand“ zu benennen. Beispiel: „Das muss weggebracht werden.“ Die verblüffend einfache Logik aus Kindermund hat Hacke im „Kleinen Erziehungsberater“ festgehalten.

Dass selbst hinter den bizarrsten Übersetzungen auf Speisekarten eine klare Logik steckt, darüber klärt der „Rückübersetzer“ ebenso auf, wie der Journalist, der, zum größten Vergnügen seiner Zuhörer, missverstandene Songtexte vorführte.

Nur einmal wird Hacke ernst: Als er aus seinem neuesten Buch mit dem langen Titel („das ist gerade Trend“) „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“ vorliest. Anstand, ist sein Fazit, bedeute, seinen Sinn für Gerechtigkeit zu wahren und im Umgang mit Menschen sich selbst stets kritisch zu hinterfragen.

Mit heiteren Gedanken aus seiner Trilogie über den weißen Neger Wumbaba endete dann ein kurzweiliger Abend im Laichinger Gymnasium voller amüsanter Geschichten und trockenem Humor.