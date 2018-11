Versorgung Kostensprung beim Wasser

Albi-Betriebsrat sichtet Unterlagen

Prüfung Der Albi-Betriebsrat und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hatten nach der Schließungs-Ankündigung von Edeka Unterlagen zur wirtschaftlichen Lage des Werks in Bühlenhausen angefordert. Bei einem Treffen am Mittwoch seien „Berge von Unterlagen“ an den Betriebsrat übergeben worden, berichtet Karin Brugger, die regionale NGG-Geschäftsführerin. Diese müssten nun gesichtet werden. „Da brauchen wir ein paar Tage.“ Ziel sei, ein Alternativkonzept für das Werk zu entwerfen, um wenigstens einen Teil der Arbeitsplätze in Bühlenhausen halten zu können. Von der Geschäftsleitung seien die fehlende Wirtschaftlichkeit und anstehende hohe Investitionen als Gründe für das Ende der Produktion in Bühlenhausen genannt worden, sagt Brugger. Wie berichtet, will Edeka die Marke Albi behalten. Abgefüllt werden sollen die Säfte am Standort des Edeka-Unternehmens „Sonnländer“ in Rostock. jos