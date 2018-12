Internet Kostenloses W-Lan in der Innenstadt

Laichingen / sgk

Ab dem nächsten Frühjahr wird es in der gesamten Laichinger Innenstadt sowie im Rathaus freies W-Lan geben. Zu verdanken haben das die Einwohner und künftigen Gäste Laichingens der zweiten Auflage des europäischen Förderprogramms „WiFi4EU“. Gleich beim ersten Anlauf habe Lachingen einen der 224 begehrten Gutscheine über 15 000 Euro erhalten. Insgesamt schüttet die EU für dieses Projekt 120 Millionen Euro in Form von 15 000-Euro-Gutscheinen aus. Im sogenannten „Windhund-Prinzip“ erfolgte die Bewerbung: das erforderte eine schnelle Reaktion. „Wir haben dies vor allem der schnellen Reaktion unseres IT-Fachmanns Ulli Priel zu verdanken, der rechtzeitig den Meldebutton angeklickt hat“, teilt Bürgermeister Klaus Kaufmann mit. Das freie W-Lan in der Innenstadt stelle eine „ganz besondere und ergänzende Verbindung zwischen dem stationären Vertrieb und dem Onlineverkauf“ des kommenden Jahres startenden Projekts „Lokaler Online-Marktplatz“ dar. Kunden hätten dann die Möglichkeit, sich über das Angebot der örtlichen Betriebe online zu informieren und zu bestellen. Bürgermeister Kaufmann ist überzeugt: „Das öffentliche W-Lan wird die Aufenthaltsqualität in der Laichinger Innenstadt deutlich verbessern und trägt einen wichtigen Baustein zur Unterstützung der Geschäfte und Läden in diesem Bereich bei.“