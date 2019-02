Betreuung Kostenlose Kindergärten wären für Dornstadt zu teuer

Dornstadt / Von Thomas Steibadler

Schneller als die Landes-SPD waren die Sozialdemokraten in Dornstadt. Noch ehe der baden-württembergische Vor­sitzende Andreas Stoch und Generalsekretär Sascha Binder das landesweite Volksbegehren für kostenlosen Kindergartenbesuch auf den Weg brachten, hatte die Fraktion um Paul Anhorn den Antrag im Gemeinderat gestellt. Das Vorpreschen bleibt voraussichtlich jedoch wirkungslos. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats lehnt die Beitragsfreiheit ab.

Die Kommunen von den Kosten der Kinderbetreuung zu entlasten, sei in der Tat Sache des Landes, räumte SPD-Rat Werner Weidlin in der Sitzung am Donnerstag ein. „Aber wenn man nur wartet, bis sich was tut, wartet man immer.“ Die Gemeinde solle daher nicht warten, „bis andere zu Potte kommen“, sondern selbst den ersten Schritt tun.

Die Verwaltung spricht sich aus Kostengründen gegen beitragsfreie Kindergartenjahre aus. Nach den Worten von Kämmerer Leander Missel gibt die Gemeinde in diesem Jahr mehr als 1,7 Millionen Euro für den laufenden Betrieb der Kindergärten aus. Die Landeszuschüsse seien bereits abgezogen, die Investitionen aber nicht berücksichtigt. Bei Abschaffung der Beiträge würde Dornstadt im nächsten Jahr auf Einnahmen in Höhe von 238 000 Euro verzichten – allein bei den kommunalen Kindergärten. Die Beitragsfreiheit müsste aber auch für die kirchlichen Einrichtungen gelten, so dass der Gemeinde insgesamt fast 400 000 Euro fehlen würden. Im Jahr 2022 wären es schon 530 000 Euro. „Nicht darstellbar“, sagte Bürgermeister Reiner Braig, so wünschenswert die Beitragsfreiheit wäre.

„Kein Spielraum“

„Kompliment an die SPD“, sagte Herbert Jarosch (Freie Wähler) zu Beginn seiner Stellungnahme. „Der Antrag hört sich toll an für die Bürger.“ Das Aber folgte im nächsten Satz: „Können wir uns das leisten?“ Angesichts der vielen Vorhaben mit jährlichen Investitionen von etwa zehn Millionen Euro „werden wir jeden Cent brauchen“, sagte Jarosch. Er sehe daher keinen Spielraum für die Abschaffung der Kindergartenbeiträge.

Dieser Argumentation schloss sich Karl Knab (CDU/BWV) an. Erst kürzlich habe der Gemeinderat einen Kindergartenneubau in Dornstadt und den Ausbau des Kindergartens in Bollingen beschlossen. Anschließend stünden Erweiterungen in Tomerdingen an. So stelle die Gemeinde ein „attraktives Angebot in allen Teilorten“ bereit. An die SPD-Fraktion gerichtet sagte Knab: „Wie wollen Sie das finanzieren?“

SPD-Fraktionssprecher Paul Anhorn reagierte mit einer rhetorischen Gegenfrage: „Was soll ich jetzt dazu sagen?“ Die Gemeinde investiere „Abermillionen vor allem in Beton“, aber das Geld komme nur indirekt bei den Kindern an. „Und es werden nicht die Eltern entlastet, die es finanziell nötig hätten.“

Angesichts der Meinungslage im Ausschuss wollte Anhorn jedoch nicht auf dem ursprünglichen SPD-Antrag beharren. Statt drei Kindergartenjahren sollte aber wenigstens das letzte Jahr kostenlos sein, forderte er. Das wäre für die Gemeinde finanzierbar und ein „deutliches Signal“. Ein Signal, mit dem Dornstadt als familienfreundliche Kommune eine „gute Außenwirkung“ erzielen könnte.

Auch dieser Vorschlag fand keine Mehrheit. Dornstadt sei auch ohne kostenlose Kindergärten familienfreundlich, sagte Bürgermeister Braig. Das zeige sich unter anderem an der großen Nachfrage nach Kindergartenplätzen. Ein kostenloses Angebot könnten auch Eltern aus anderen Gemeinden auf die Idee bringen, ihre Kinder nach Dornstadt zu fahren, was die Kosten weiter in die Höhe treiben würde. Denn: „Wir können keinen Auswärtigenzuschlag erheben.“

Außer Werner Weidlin und Paul Anhorn stimmte lediglich Rhiannon Maier (Freie Wähler) für den SPD-Antrag. Auf die Vorberatung im Ausschuss folgt demnächst die Abstimmung im Gemeinderat. „Wir werden das Thema weiterverfolgen“, kündigte Paul Anhorn jetzt schon an. Das gilt auch für die Landespolitik, denn im Herbst wird sich zeigen, ob die SPD mit ihrem Volksbegehren erfolgreich ist.