Kandidatur Koptisch sucht neue Aufgabe

Altheim/Alb / Petra Laible

Nach über zehn Jahren als Bürgermeister der Albgemeinde Altheim/Alb sucht Andreas Koptisch nach einer „neuen Herausforderung“. Der 37-Jährige kandidiert für das Bürgermeisteramt der Stadt Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) mit rund 13 100 Einwohnern. Seine Bewerbung hat Koptisch als erster und so früh wie möglich abgegeben: Um 0.06 Uhr am 8. Dezember im Briefkasten am Herbrechtinger Rathaus. Er habe ein Zeichen setzen wollen, dass ihm die Sache ernst ist.

Koptisch ist seit 6. März 2008 Bürgermeister in Altheim/Alb mit rund 1700 Einwohnern. 2015 wurde er wiedergewählt, er hätte noch fünf weitere Jahre im Amt. Er suche den Wechsel keinesfalls, weil es ihm in der Gemeinde nicht mehr gefalle: „Altheim ist toll“, er fühle sich dort sehr wohl. Er habe ein „ganz arg nettes Team“, wichtige Projekte hätten realisiert werden können: Etwa das Ärztehaus; die freie Realschule laufe, ebenso der Breitbandausbau.

Nun wolle er neue Dinge anpacken, sich mit 37 Jahren „noch einmal beweisen“. Herbrechtingen kennt er: Koptisch ist dort aufgewachsen. Im Falle eines Wahlsieges würde er dorthin umziehen. In der Stadt gebe es einige Punkte, „die man anpacken muss“, findet Koptisch. Zum Beispiel: Bürgerbeteiligung, ärztliche Versorgung, Kita-Ausbau, Schul­entwicklung, Begrünung am Buigen-Center, das Thema ÖPNV. Denn im kommenden Jahr übernimmt die Hohenzollerische Landesbahn die Strecke auf der Brenzbahn: Herbrechtingen sei dann als Begegnungsbahnhof von großer Bedeutung.

Der Herbrechtinger Amtsinhaber Bernd Sipple tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Bisher hat Koptisch eine weitere Mitbewerberin, Bewerbungsende ist aber erst am 18. Februar 2019. Die Wahl ist auf den 17. März angesetzt, eine eventuelle Neuwahl für den 31. März.