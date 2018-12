Verein Konzert mit Legenden

Bermaringen / Roland Schütter

Der Musikverein Bermaringen hat es gemeinsam mit dem Musikverein Asch geschafft: Aus dem Jugend-Projektorchester ist in diesem Jahr die Jugendkapelle beider Vereine geworden. Beim Weihnachtskonzert in der voll besetzten Helfensteinhalle in Bermaringen stellten die 30 Jungmusiker unter der Leitung von Markus Mayer eindrucksvoll ihre Können unter Beweis. Nach einem Weihnachtslied starteten sie die Mondmission „Apollo 11“, um schließlich mit den „Pirates of the Carribian“ noch einmal richtig aufzudrehen.

Nach der Pause nahm das von Hermann Schlapschi geleitete Blasorchester die etwa 350 Zuhörer mit in die Welt der Legenden. Bei der „Legend of Zorro“ konnte das Publikum den dramatischen Kampf des Guten gegen das Böse hautnah mitverfolgen, während der „Godfather of Seville“ mit einem Augenzwinkern an den Barbier von Sevilla und den Paten erinnerte. Später ging es mit wunderschönen Melodien um Persönlichkeiten, die zu Legenden wurden: Phil Collins und die Kaiserin Sisi.

Zumindest im Verein genießt auch Fritz Junginger Legenden-Status. Der 72-Jährige ist im Rahmen des Weihnachtskonzerts mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet worden. Seit 60 Jahren ist der Trompeter im Verein aktiv. Darüber hinaus setzte sich Junginger stets für den Verein ein, sagte Vorsitzende Lisa Renz. „Egal, ob beim Heckenfest alles dafür getan werden muss, dass die Schaschliks gegart werden können oder beim Weihnachtskonzert die Beleuchtung in der Halle passt“ – mit Fritz Junginger könne der Musikverein stets rechnen. Und manchmal höre man ihn um Mitternacht, wenn es darum gehe, ein Geburtstagsständchen oder etwas Ähnliches zu Gehör zu bringen.

Der Verein blickt auch in die Zukunft. 2021 feiert der Musikverein sein 100-jähriges Bestehen und richtet das Kreismusikfest aus.