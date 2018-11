Freizeit Konzert als Zugabe im Jubiläumsjahr

Westerstetten / Klaus Müller

Nach dem erfolgreichen Festwochende im Juni hat der Musikverein Westerstetten sein 50-jähriges Bestehen noch einmal mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. Vorsitzender Daniel Seemann begrüßte die Gäste in der am Samstagabend vollbesetzten Lonetalhalle: „Wir freuen uns über den zahlreichen Besuch, zeigt er uns doch Ihre Verbundenheit zum Musikverein Westerstetten. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen.“

Das Versprechen löste die Jugendkapelle unter der Leitung von Johannes Stadtmüller gleich ein und begeisterte die Freunde der Blasmusik mit den Stücken „Jugend ist Zukunft“, „I’m Still Standing“, „Odyssey“ und „The Magic of Harry Potter“. Ohne eine Zugabe zu spielen, durfte der Nachwuchs natürlich nicht von der Bühne.

Nach kurzer Umbaupause übernahm Dirigent Jörg Stegmaier in Frack und Zylinder die musikalische Leitung. In kleiner Besetzung demonstrierten die Musiker den Zuhörern, wie die Kapelle vor 50 Jahren nach ihrer Gründung als Abteilung des Sportvereins zu musizieren begann. Die wichtigsten Stationen in der Geschichte des Musikvereins ließ Vorsitzender Daniel Seemann Revue passieren.

Eingebettet in die anschließenden Vorträge des aktiven Blasorchesters ehrte der Verein seine treuen und verdienten Mitglieder. Die Goldene Ehrennadel mit Diamant und den dazu gehörenden Ehrenbrief des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg (BVBW) erhielt Erna Rueß für 50 Jahre aktives Musizieren. „Eine nicht allzu häufige Ehrung“, betonte Konrad Menzen, Bezirksvorsitzender Nord des Blasmusikkreisverbands. Die Goldene BVBW-Ehrennadel für 30 aktive Jahre bekamen Margit Schraag und Matthias Glöggler.

Die treuesten der Vereinsmitglieder, die zum Teil früher aktiv musizierten, wurden vom Vorsitzenden Daniel Seemann und seiner Stellvertreterin Bianca Rieger geehrt. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit waren dies Helmut Märtel und Gerhard Schneider sowie für 50 Jahre: Günter Pfeiffer, Franz Rieger, Kurt Rieger, Franz Deißler, Jakob Fink, Friedhelm Glöggler, Walter Hundt, Heinrich Keller, Richard Kempter, Herrmann Rieger, Josef Schneider, Manfred Widmanott, Helmut Wind und Herbert Wind. Dem Musikverein seit 40 Jahren die Treue halten Hans-Peter Höhe, Bernd Klingler, Rudolf Hepperle, Erwin Preising, Willi Rau und Peter Rödel.

Nach dem Stück „Paris Montmartre“ (am Akkordeon Andreas Schmöller) und einem Melodienreigen von Komponist und Sänger Udo Jürgens schmetterte das Orchester als abschließende Zugabe die von Kurt Gäble extra für den Musikverein Westerstetten geschriebene Polka „Die Lonische“.