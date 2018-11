Politik Konflikt im Verwaltungsverband verschärft sich

Langenau / Oliver Heider

Der Streit um die Finanzierung der Gemeinschaftsschule (GMS) Langenau schwelt schon lange. Nun hat sich der Konflikt in der Verbandsversammlung des Verwaltungsverbands Langenau (VVL) noch verschärft. Gegen die Stimmen der Vertreter von Altheim/Alb und Weidenstetten war das Gremium mehrheitlich dafür, an der Verbandswerkrealschule „Auf der Reutte“ in Langenau rückwirkend zum Schuljahr 2015/2016 eine GMS einzurichten. Die Verbandssatzung soll entsprechend angepasst werden. Zudem soll die Verwaltung „rechtliche Schritte“ einleiten, damit auch die abtrünnigen Kommunen „hierzu verpflichtet werden“.

Vor fünf Jahren waren Schulträger, Schulaufsicht, Schulleiter, Vertreter kommunaler Gremien und Eltern dafür gewesen, zum Schuljahr 2015/2016 die Verbandswerkrealschule als GMS einzurichten. Da aber die Gemeinde Weidenstetten in der Verbandsversammlung gegen dieses Vorhaben stimmte, konnte der mehrheitliche Beschluss nicht in die Verbandssatzung übernommen werden. Dafür wäre ein einstimmiges Votum nötig gewesen.

Zum Schuljahr 2019/2020 läuft nun die Werkrealschule aus. Laut VVL-Geschäftsführer Hermann Schmid kann „eine dauerhafte Zweizügigkeit“ der GMS bestätigt werden. Fürs aktuelle Schuljahr seien 37 Buben und Mädchen angemeldet worden. Auch die weiteren Vorgaben des Landes erfülle die Einrichtung.

Der Beschluss sei seinerzeit fehlerhaft gewesen, sagte der Verbandsvorsitzende Karl-Friedrich Häcker. „Faktisch haben wir aber die Gemeinschaftsschule.“ Die Entscheidung dafür sei auch richtig gewesen, weil die Werkrealschule nun auslaufe.

Auch Andreas Koptisch, Bürgermeister in Altheim, betonte: „Wir sind für die Gemeinschaftsschule.“ Allerdings hätten die Altheimer Vertreter „kein Mandat aus dem Gemeinderat“. Denn: „Die Frage der Finanzierung ist immer noch offen.“ Es habe viele Gespräche über den Verteilungsschlüssel gegeben, aber noch keine Lösung.

Koptisch ging damit erneut auf einen lange schwelenden Konflikt ein. Wie berichtet, halten die Gemeinden Altheim und Weidenstetten es für nicht fair, dass Investitionen für die vom VVL getragenen Schulen – wie im November 2015 mehrheitlich beschlossen – einwohner- und nicht mehr schülerbezogen umgelegt werden. Der Weidenstetter Bürgermeister Georg Engler sprach am Donnerstag erneut von einer „ungerechten Umlage“. Man habe „ohne Not eine Lösung über Bord geworfen, die sich seit Jahrzehnten bewährt hatte“.

Von Gerichten abgesegnet

Häcker betonte hingegen, der Verteilungsschlüssel sei „höchstrichterlich“ abgesegnet (siehe Infokasten). Wohl ahnend, was kommen wird, versuchte der stellvertretende Bürgermeister von Altheim, Manfred Scheiffele, zu beschwichtigen: „Wollen wir heute mit einem Beschluss weiter Öl ins Feuer gießen? Oder gibt es Alternativen?“ Landrat Heiner Scheffold habe den Bürgermeistern der 14 VVL-Gemeinden „die Hausaufgabe gestellt, im Zuge der Umstellung auf Doppik über die Finanzierung nachzudenken“. Scheiffele schlug daher vor, den Punkt von der Tagesordnung abzusetzen.

Nach einer kurzen Pause warben Häcker und Schmid nochmals für ihre Position: „Irgendwann sollten wir die Gemeinschaftsschule in der Satzung drin haben“, sagte Häcker. Man dürfe nicht „halb illegal“ weitermachen. Und: „Wenn die Doppik eingeführt wird, läuft die Verrechnung ganz anders.“ Laut Schmid wird die Investitionsumlage der GMS in den Holzstock-Gemeinden ebenfalls nach Einwohnern umgelegt, die laufenden Kosten nach der Schülerzahl.

Den Antrag, den Punkt abzusetzen, wies das Gremium gegen die Stimmen von Altheim, Weidenstetten und Breitingen ab. Gegen den Beschlussvorschlag, die GMS rückwirkend einzurichten, votierten nur Altheim und Weidenstetten. Da es wieder keinen einstimmigen Beschluss gab, beschloss die Versammlung mehrheitlich, einen anderen Weg zu gehen (siehe oben).

„Wir werden intensiv mit unserem Juristen und eventuell der Rechtsaufsichtsbehörde sprechen“, erklärte Häcker gestern auf Anfrage. Betroffene Schüler aus Altheim und Weidenstetten dürften weiterhin die GMS besuchen. „Das wollen wir auch“, sagte Häcker.