Gemeinderat Konflikt durch Kompromiss gelöst

Langenau / Markus Fröse

Wohnbau-Entwicklung kontra Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe. In diesem Konfliktfeld einen Kompromiss zu finden, darum ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Thema war der Bebauungsplan „Breiter Weg III/Beim Sankt Jakobsweg“. Diesen hat der Rat Mitte 2016 beschlossen und dessen Geltungsbereich Ende 2016 bis zur Nordumfahrung erweitert. Laut Leiter Hans Eckle vom Bauamt des Verwaltungsverbands Langenau lag dem Beschluss jedoch eine fehlerhafte Bewertung der Geruchsimmissionen zu Grunde, da bei der Grundlagenermittlung hierfür ein Stall unberücksichtigt geblieben sei.

Bei Einbeziehung des Stalles wäre bei erweitertem Plan-Geltungsbereich der Bestandsschutz der landwirtschaftlichen Betriebe am Rohngraben und am St. Jakobsweg tangiert. Um den Kompromiss zu finden und „im Verfahren weiter zu kommen“ sind den Räten nun fünf Planvarianten vorgelegt worden. Mit 18 zu 5 Stimmen fiel die Entscheidung für Variante IV. Deren Baugrenze hält etwas mehr Abstand nach Westen. Zudem stimmte der Rat für die Festlegung eines Jahresstunden-Mittelwerts für Geruchsimmissionen von maximal 15 Prozent. So sollen die landwirtschaftlichen Betriebe „noch einen gewissen Entwicklungsspielraum“ behalten. Zumal auch die Nachfolge der vor nicht allzu langer Zeit aus der Stadt ausgesiedelten Betriebe geregelt sei, wie es hieß.

Den in Planvariante IV ausgewiesenen Puffer an Ackerfläche Richtung Westen kommentierte Ratsmitglied Heinrich Buck (GUL) so: „Wir fressen dieses Gebiet in den nächsten Jahren sowieso.“