Photovoltaik Komplizierter Weg zum Solarstrom

Dornstadt / ts

Die vollständige Bezeichnung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) lautet Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien. Manche Bestimmung in dem Paragraphenwerk scheint jedoch eher dazu geeignet, den Ausbau zu behindern. Diesen Schluss legt ein Beispiel aus Dornstadt nahe. Dort hat der Gemeinderat im Oktober einen Bebauungsplan beschlossen, der eine Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich von Bollingen ermöglicht. Das etwa 12 000 Quadratmeter große Gelände befindet sich unmittelbar südlich der ICE-Trasse. Mit dem Bau der Anlage ist nach Angaben der Gemeinde bereits begonnen worden.

Etwas weiter westlich, bei Tomerdingen, ist nun eine weitere Freiflächenanlage geplant. Auch für dieses Vorhaben ist ein Bebauungsplan notwendig, dessen Vorentwurf der Gemeinderat kürzlich gebilligt hat. Mit dem Satzungsbeschluss ist also in einigen Wochen zu rechnen. Das bedeutet aber nicht, dass dann auch dieses Gelände mit Photovoltaik-Modulen bestückt werden kann. Jedenfalls nicht das ganze Grundstück. Verantwortlich dafür ist, wie Bauamtsleiter Frieder Braig erläuterte, das EEG. Demnach gilt die gesetzlich garantierte Vergütung für den eingespeisten Strom innerhalb eines Zwei-Kilometer-Radius nur für eine Freiflächenanlage. Erst zwei Jahre nach deren Inbetriebnahme gibt es auch für weitere Anlagen in der genannten Zone eine Vergütung.

Das heißt im konkreten Fall: Die Zwei-Kilometer-Linie vom westlichen Rand der Bollinger Anlage aus gemessen verläuft mitten durch das Grundstück südlich von Tomerdingen. Aus diesem Grund dürfen dort nur auf der Hälfte des Areals Photovoltaik-Module installiert werden. Die andere Hälfte kann erst nach Ablauf der Zwei-Jahres-Frist folgen. Der Bebauungsplan gilt aber für das ganze Grundstück.