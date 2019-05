Themen in diesem Artikel

Die Wahl des Kreistages bringt 26 Neue in die Bürgervertretung des Alb-Donau-Kreises. Der Anteil der Frauen steigt. Die Ergebnisse der Wahl findet ihr hier.

Etwas bunter wird der neue Kreistag des Alb-Donau­-Kreises. Von den 62 Räten, die am Sonntag gewählt wurden, gehören 26 dem Gremium bislang nicht an, sind also neu im Kreistag. Der Anteil der Frauen wächst von 18,6 Prozent auf 25,8 Prozent – trotzdem bleibt der Kreistag eine Männerdomäne.

Mit 39,1 Prozent bleibt die CDU die mit Abstand stärkste Kraft in der Kreispolitik. Die 39,1 Prozent bedeuten aber einen Verlust um 7,3 Prozentpunkte gegenüber der Wahl vor fünf Jahren. Von ihren 27 Sitzen im Kreistag verlieren die Christdemokraten drei. Mit 43,5 Prozent der Kreisräte behält die CDU aber ihre Spitzenposition im Kreistag.

Freie Wähler halten Ergebnis von 2014

Die Freien Wähler haben das Ergebnis von 2014 weitgehend gehalten. Mit kreisweit 27,1 Prozent büßten sie lediglich 0,4 Prozentpunke ein. Im Kreistag bedeutet das sogar den Gewinn eines Sitzes, so dass die Freien Wähler nunmehr 17 Kreisräte stellen. Das entspricht 27,4 Prozent der Sitze.

Die künftige Verteilung der Sitze im Kreistag des Alb-Donau-Kreises.

Die Grünen haben die SPD als dritte Kraft im Kreistag abgelöst. Ihre Zugewinne sind aber nicht so spektakulär wie bei der Europawahl und in manchen Kommunen. Ein Plus von fünf Punkten auf 17,9 Prozent ist gleichwohl bemerkenswert. Das bringt einen Zugewinn von drei Sitzen. Mit elf Kreisräten stellen die Grünen künftig 17,4 Prozent der Mitglieder des Plenums.

Für die SPD ist auch der Alb-Donau-Kreis eine schiefe Ebene. Verglichen mit dem Erdrutsch bei der EU-Wahl sind die Sozialdemokraten aber glimpflich davongekommen. Nach 13,2 Prozent vor fünf Jahren ist die SPD nunmehr auf 11,3 Prozent gekommen. Das reicht für sieben Mandate im Kreistag, eines weniger als bisher.

AfD und FDP profitieren von zehn Ausgleichssitzen im Kreistag

Neu im Alb-Donau-Kreistag sind die FDP mit zwei Mandaten und die AfD mit einem Sitz. Beide Parteien profitierten davon, dass es diesmal zehn Ausgleichssitze gab. In den Wahlkreisen Erbach und Laichingen ergatterten die Liberalen jeweils einen Ausgleichssitz. Im Wahlkreis Dornstadt kam die AfD ebenfalls zu einem Ausgleichssitz.

Ausgleichssitze werden dann vergeben, wenn es zwischen den Ergebnissen in den einzelnen Wahlkreisen und dem kreisweiten Gesamtergebnis ein Missverhältnis gibt. So errangen diesmal die Freien Wähler in den Wahlkreisen mehr Mandate als ihnen nach dem Kreis-Ergebnis zugestanden hätten. Die Ausgleichssitze gingen daher alle an die anderen Listen.