Parteien Kommunalpolitik querbeet

Laichingen / mp

Berichte aus Gemeinderat und Kreistag sowie aktuelle Themen standen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung der Laichinger CDU. Willi Schwenkschuster ging auf die aktuelle Situation bei den Kindergartenplätzen ein. Ein paar wenige fehlten in Suppingen, in Laichingen jedoch gebe es freie Plätze. Es sei zumutbar, dass die Eltern ihre Kinder dahin fahren. Seiner Beobachtung nach würden sowieso die meisten mit dem Auto zum Kindergarten gebracht. Geplant ist eine Erweiterung des katholischen Kindergartens. „Im Haushalt 2018 erwarten wir 13 Millionen Einnahmen“, sagte er. „Angesichts von 7,2 Millionen Euro Personalkosten, 0,6 Millionen für Gebäudeunterhalt und 0,9 Millionen für die Gebäudebewirtschaftung und feste Ausgaben für Feuerwehr, Straßenunterhaltung, Schulsozialarbeit und vieles mehr bleibt nicht mehr viel für Investitionen übrig“, rechnete er vor.

Keine Kasernierung

Anton Wenzel erwartet wegen des Bahnhalts Merklingen eine große Nachfrage nach Bauplätzen in Laichingen. „Die Flüchtlinge in Laichingen sind teilweise schon sehr gut integriert, etliche wohnen inzwischen in Privatwohnungen, sie lernen eifrig deutsch, ein paar machen den Führerschein, ein junger Mann macht bei der Feuerwehr mit“, berichtet Kurt Wörner. Es gebe keine gravierenden Probleme, den Frauen bringe man inzwischen Fahrradfahren bei, damit sie mobiler sind. Vehement sprach sich Wörner gegen eine Kasernierung von Flüchtlingen aus.

Ein großes Laichinger Thema ist die Schullandschaft, vor allem die Situation der Erich-Kästner-Schule. Was passiert, wenn diese ab 2021 tatsächlich nicht mehr betrieben werden darf? Einig waren sich die CDU-Mitglieder, dass jetzt keine Schnellschüsse gefragt sind, sondern gründliche Überlegungen für ein sinnvolles Konzept für ganz Laichingen. Bei einem Anteil von 55 Prozent an auswärtigen Schülern in den weiterführenden Schulen wäre eine finanzielle Beteiligung des Umlands gerechtfertigt. Das Problem Grundschule lösen, dann erst die weiterführenden Schulen angehen, sei vielleicht am besten. Kerstin Specht meinte, sie könne sich nicht vorstellen, dass es gut gehe, wenn die Grundschüler zusammen mit den Großen in einem großen Schulzentrum ihre Pausen verbringen müssen. Als Vorsitzender des CDU-Bezirksfachausschusses für Hochschule und Wissenschaft lenkte Ulrich Hemel den Blick über Laichingen hinaus. An den Universitäten gebe es einen Investitionsstau, die Notwendigkeit, Drittmittel einzutreiben sei der Unabhängigkeit der Forschung nicht zuträglich.