Die konstituierende Sitzung des neuen Alb-Donau-Kreistags am Montag war erwartungsgemäß das Abarbeiten einer langen Liste von Formalien: Das Wichtigste war natürlich die Verpflichtung der 62 Kreisräte, 26 von ihnen sind im Mai zum ersten Mal in das Gremium gewählt worden. Jeder einzelne verpflichtete sich per Handschlag mit Landrat Heiner Scheffold, in Treue zur Verfassung, den Gesetzen zu gehorchen und gewissenhaft seine Pflichten zu erfüllen, zum Wohle des Landkreises und seiner Einwohner.

Kreisräte sollten das Ganze im Blick haben

Bei der Arbeit des Kreistags, ebenso bei der der Kreisverwaltung gehe es darum, gemeinsam für die Bürger zu arbeiten, betonte der Landrat: „Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen.“ Er hoffe sehr, dass die Zusammenarbeit mit den neuen Kreisräten ebenso von einem guten, ehrlichen Miteinander geprägt sein werde, wie mit den alten. „Aus meiner Sicht war ein wesentlicher Erfolgsfaktor dabei, dass der Kreistag über die Fraktionsgrenzen hinweg in einem ausgesprochen guten Klima gearbeitet und bei Entscheidungen neben dem eigenen Wahlkreis immer das Ganze gesehen hat.“

Scheffold legte den Kreisräten, denen er für deren ehrenamtliches Engagement mehrfach dankte, auch gleich ein paar Grundsätze ans Herz, die es seiner Ansicht nach weiter zu beachten gelte: Wie jeder Landkreis finanziere sich auch der Alb-Donau-Kreis zu einem großen Teil aus der Kreisumlage, die die 55 Kreiskommunen bezahlen. Das bedeute auch, dass sich die Entscheidungen im Kreistag direkt finanziell auf die Kommunen niederschlage. „Daher sollen bei jeder Entscheidung zwischen Notwendigem und Wünschenswertem, zwischen Pflicht und Kür abgewogen werden“, sagte Scheffold. Seiner Meinung nach ist es wichtig, möglichst viel Geld in den Kommunen zu belassen, also auf eine möglichst niedrige Kreisumlage zu achten.

Kommunen mit 140 Einwohnern und solchen mit 26 500

Ebenso wichtig sei das Subsidiaritätsprinzip: Die Kreiskommunen, die zwischen 140 und 26 500 Einwohner haben, kennen nach Scheffolds Überzeugung in vielen Bereichen die besten Lösungen für ihre Bürger. Daher sollten sie, wenn möglich, diese Lösungen auch bürgernah und vor Ort umsetzen.

Scheffold nannte einige Themen, die der Kreistag weiter bearbeiten müsse: Gesundheitsvorsorge, Weiterentwicklung der Mobilität, Digitalisierung, Integration von Flüchtlingen.

Neben der Besetzung der Ausschüsse war eine weitere Formalie auf der Tagesordnung das Ausscheiden von Frieder Bohnacker. Wie berichtet war der Blaubeurer bei der Wahl im Mai für Bündnis 90/Die Grünen wiedergewählt worden. Er hatte berufliche Gründe angegeben, warum er nach 15 Jahren als Kreisrat im neuen Gremium nicht mitarbeiten werde. Der Kreistag stimmte dem Ausscheiden zu und bestätigte Stephan Buck als Nachfolger.

