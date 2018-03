Feuerwehr Kommandant bereitet seinen Abschied vor

Blaustein / Von Dave Stonies

Dies ist mein vorletzter Bericht als Kommandant“. Mit diesen Worten hat Hans Danyi die Jahreshauptversammlung der Blausteiner Feuerwehr in der Bermaringer Helfensteinhalle eröffnet. Danyi wird im nächsten Jahr nicht mehr für das Amt des Kommandanten kandidieren und aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung wechseln.

An der Spitze der Blausteiner Gesamtfeuerwehr soll nach dem Rückzug des seit 27 Jahren amtierenden Kommandanten möglichst keine Lücke entstehen. Aus diesem Grund beginnt nun die Suche nach einem potentiellen Nachfolger, bei dessen Einarbeitung Danyi mithelfen will. „Bewerben Sie sich selbst oder machen Sie einen Besetzungsvorschlag“, rief der Feuerwehrchef seine Kameraden auf. Danyi selbst ist seit 48 Jahren aktiv und leitet seit 1985 auch die Einsatzabteilung Blaustein.

239 Einsätze

2017 war für die Blausteiner ein einsatzreiches Jahr, insgesamt

239 Mal rückten die Abteilungen aus. Die ehrenamtlichen Helfer wurden zu 44 Bränden und 119 technischen Hilfeleistungen gerufen. Die insgesamt 184 aktiven Mitglieder brachten es zusammen auf 2935 Einsatzstunden.

Der Altersdurchschnitt der Aktiven beträgt 38 Jahre, in der Jugendfeuerwehr werden zur Zeit 23 Jungen und Mädchen ausgebildet. „Das ist ein solides Fundament, aber es reicht nicht aus“, sagte Danyi. Gerade tagsüber fehlten Atemschutzträger, ein Problem, mit dem viele Wehren zu kämpfen hätten, „wenn es im Ort keinen großen Arbeitgeber gibt“. Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit genießen daher einen hohen Stellenwert. Zudem könnten auch teilortsübergreifende Doppelmitgliedschaften dazu beitragen, das Problem zu verringern.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Jahreshauptversammlung war die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr. Die Einsatzabteilung Blaustein wird demnach künftig Abteilung Stadt heißen, da es in der Vergangenheit Verwechslungen bei der Nachalarmierung der richtigen Rettungsmittel gegeben habe. Die gängige Praxis beim Übertritt in die Altersabteilung soll ebenfalls überarbeitet werden. Bislang werden Feuerwehrleute, die das 65. Lebensjahr vollenden und damit aus dem aktiven Dienst ausscheiden, automatisch in die Altersabteilung übernommen. „Ich denke, die Aufnahme eines verdienten Feuerwehrangehörigen in die Altersabteilung sollte ein Akt der Ehre und Freude sein“, sagte Danyi. Deshalb solle es künftig immer eine kleine Feier geben.