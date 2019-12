Die Stammgäste sind so etwas wie Familie geworden. „Manche sehe ich mehr Stunden am Tag als meine Frau“, sagt Klaus Altsnauer, der das „Knusperheisle (Grillstieble)“ in der Industriestraße in Dietenheim betreibt. „Die kommen zum Teil morgens und gehen abends wieder“, sagt Ehefrau Katya...