Haushalt Knapp 300 000 Euro für Kanalsanierungen

Ballendorf / kf

„Finanzielle Unabwägbarkeiten“ haben den Gemeinderat veranlasst, sich bei der Vorberatung des Ballendorfer Haushalts 2019 Einschränkungen aufzuerlegen, als es um die Investitionsvorhaben der Gemeinde für das kommende Jahr ging. Anlass dazu boten die Ausführungen von Bürgermeisterin Renate Bobsin zu den zwingend notwendigen Kanalsanierungen in der Mehrstetter Straße, die nach neuer Berechnung allein rund 288 600 Euro kosten. Frühere Kalkulationen für Sanierungen im gesamten gemeindlichen Kanalnetz im ersten Abschnitt, der die Mehrstetter Straße einschloss, waren von lediglich 230 000 Euro ausgegangen. „Wir wissen nicht, was die Ausschreibung bringt“, sagte die Bürgermeisterin.

Gleiches machte Bobsin für den 2019 vorgesehenen Breitband­anschluss der Schule und entsprechende Lückenschlüsse im Ortsbereich aus, bei denen frühere Kostenberechnungen wohl nicht zu halten seien, da die Konjunktur im Tiefbau voraussichtlich auch im kommenden Jahr „preistreibend“ anhalte, wie sie vermutete.

Geld für ehemaliges Heim

Auf Vorschlag der Bürgermeisterin vereinbarte der Gemeinderat außerdem, im Etat 2019 Mittel zur Umnutzung des von der Gemeinde erworbenen ehemaligen Senioren- und Pflegeheims Plepla, Am Lindenberg 13, vorzusehen, ohne dafür bereits eine Summe benennen zu können.

Vorstellbar sei, in dem Gebäudekomplex Mietwohnungen unterzubringen, sagte Bobsin. Für kommenden Januar kündigte die Bürgermeisterin eine Informationsveranstaltung an, bei der mögliche Nutzungen dann vorgestellt und diskutiert werden sollen: „Wir wollen die Öffentlichkeit in den Entscheidungsprozess einbinden.“

Im Haushalt 2019 sollen außerdem Gelder für Grunderwerb zur weiteren Ansiedlung von Gewerbe berücksichtigt werden sowie für den Unterhalt der Straßen im Ortsbereich und von Feldwegen auf Ballendorfer Gemarkung. Den genannten Investitionsvorhaben der Gemeinde für das kommende Jahr stimmten die Räte mehrheitlich zu.