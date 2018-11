Vortrag Kletterer Alexander Huber zu Gast in Balzheim

Kletterer Alexander Huber zu Gast in Balzheim

Balzheim / man

Alexander Huber ist ein Senkrechtstarter. Nicht nur am Berg – auch beim Vortrag in der vollbesetzten Oberbalzheimer Stiftungshalle ging es steil nach oben. Die Sympathien der Besucher flogen ihm nur so zu. Huber ist vieles: Diplom-Physiker, Landwirt, Werbeträger, Profibergsteiger, einer der weltbesten Extremkletterer und die eine Hälfte der „Huberbuam“. Seinen Bruder Thomas hatte er aber nicht mit dabei bei der Bildershow mit dem Titel „Im Licht der Berge“.

Atemberaubende Bilder

Mehrere Leute hätten ihn angesprochen, ob es nicht mal möglich wäre, das Duo zum Kleinen Kulturprogramm einzuladen, sagte Stiftungsvorsteher Friedrich Maile. „Sie treten auch gemeinsam auf, aber das hier ist eine relativ kleine Halle, deshalb ist nur einer der beiden da.“ Maile kündigte Alexander Huber als besonderen Gast an. Was ihn ausmacht? Neben den Bildern erbringe er auch die Leistung, Berge zu erklettern, fand Maile. Dass der Referent einen großen Namen trägt, zeigte auch der Besucherandrang: „Wir hätten wohl 500 Plätze gefüllt“, schätzte der Stiftungsvorsteher. Zum ersten Mal überhaupt hatte die Stiftung Platzkarten ausgegeben.

Wer dabei war, der durfte Spektakuläres miterleben. Atemberaubende Bilder und Filmsequenzen, bei denen es wohl vielen Betrachtern schwindlig wurde. Bewundernde „Ahs“ und „Ohs“ waren aus dem Publikum zu hören – unglaublich, was die Extremkletterer zu leisten vermögen. Senkrechte Bergwände, höchste Kletter-Schwierigkeitsgrade – und da steigen die Jungs hoch? Nur mit einem Seil gesichert und mit bloßer Muskelkraft? „Man muss Vertrauen in sich selber haben“, sagte Extremkletterer Huber, der das Publikum locker und humorvoll plaudernd unterhielt, in seinem bayerisch gefärbtem Hochdeutsch. Chapeau vor ihm, seinem Bruder und ihren Mitstreitern.