Soziales Kleine Spenden, große Hilfe

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Ein Betrag von 10 000 Euro, zusammengekommen aus Pfandspenden von Lidl-Kunden, geht an den Laichinger Tafelladen. Leiterin Karin Berweck ist hocherfreut, denn die Spende fließt in die Finanzierung des neu angeschafften Kühlwagens. „Das Fahrzeug war wichtig, um die Kühlkette der Lebensmittel beim Transport weiter optimal zu gewährleisten.“

Wie sagt der Volksmund: Kleinvieh macht auch Mist. Hier aber im positiven Sinne, denn beim Knopfdruck „Spende“ der Kunden bei der Pfandrückgabe haben sich die 25 Cent je zurückgebrachter Pfandflasche tatsächlich hoch summiert: Seit Lidl 2008 die Pfandspende eingeführt hat, auf über 14 Millionen Euro. Das Geld wechselte zum Bundesverband Deutscher Tafeln. Rund 1,8 Millionen Euro gingen von den Lidl-Kunden über deren Pfandspenden an Tafelläden im Ländle. Jetzt war der Laichinger Tafelladen mit dem Kühlwagen am Zug.

Der DRK-Kreisverband ist Träger der Tafeln im Alb-Donau-Kreis. Claudia Steinhauer, Leiterin der sozialen Dienste im Kreisverband, erläutert das System: Die Anträge der Tafeln durchlaufen einen Ausschuss im Tafel-Bundesverband, der über die Bewilligung entscheidet. Wer zuerst einmal durchfällt, bleibt allerdings weiter im Rennen. „Das gibt uns Planungssicherheit“, sagt Steinhauer. Und so gab es bei der Spendenübergabe nur strahlende Gesichter: bei den Vertretern der Laichinger Tafel und des DRK sowie bei den Verantwortlichen von Lidl. Der Laichinger Filialleiter Orthan Ersoy übergab zusammen mit seiner Stellvertreterin Regina Reiswich den Scheck.

Tafeln leider notwendig

Der stellvertretende Bürgermeister Ulrich Rößler staunte nicht schlecht: „Die Pfandspende ist eine sehr gute Idee, ich hätte nie gedacht, dass so viel dabei herauskommt. Auch wenn es eigentlich zum Heulen ist, dass solche Tafeln in Deutschland überhaupt notwendig sind.“

Steinhauer lobt das Engagement der örtlichen Lebensmittelhändler. Aber: Obwohl alle Lebensmittelhändler Laichingens mitmachen, reichten deren gespendete Produkte nicht annähernd zur Versorgung aller Kunden, sagt Claudia Steinhauer. Der Laichinger Tafelladen und der in Blaustein bestücken ihre Regale mit Waren der jeweils örtlichen Händler und zusätzlich von denen aus Schelklingen und Allmendingen. „Dennoch könnten wir noch viel mehr brauchen.“ Sie berichtet von den anderen Tafelläden im Landkreis, wo Privatleute immer wieder gefüllte Einkaufstüten spenden. „Diese Tradition gibt es in Laichingen nicht.“ Saisonware etwa, wie aktuell Schoko-Osterhasen, könnten so rechtzeitig vor dem Fest und nicht erst hinterher, wenn sie vom Lebensmittelhandel gespendet werden, in die Regale gelangen.

Die Herausforderung, als 2016 mit der Flüchtlingswelle die Kundenzahl sprunghaft anstieg, wurde gut gemeistert. Probleme beim Einkauf mit Massenansturm oder Schlangen vor der Kasse habe es nie gegeben während der je zwei Stunden an den beiden Öffnungstagen pro Woche. Dafür sorgte das früh eingeführte Zeitkartensystem: Jeder Kunde hat ein Zeitfenster von einer halben Stunde für seinen Einkauf. Die ausgegebenen Karten bestimmen die Uhrzeiten, das rollierende System sorgt für Gleichbehandlung. „Das nimmt ganz viel Spannung raus“, weiß Claudia Steinhauer.

Inzwischen sei auch der Ansturm im Tafelladen rückläufig. Steinhauer begründet das damit, dass viele Geflüchtete mittlerweile in Arbeit sind. Sie betont, dass der Kundenanteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Laichingen, im Vergleich mit den anderen Tafeln in der Trägerschaft des DRK Kreisverbands, auch vor der Flüchtlingswelle schon überdurchschnittlich hoch war.