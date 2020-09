Oster-, Pfingst- und Michaelis-Markt: Alle drei Events fallen dieses Jahr der Pandemie zum Opfer. Die Stadt Langenau will den Beschickern, die seit Monaten wenig bis nichts einnehmen, nun helfen – in der Kirchgasse an der Martinskirche.Dort feiern die kleinen Markttage am Mittwoch Premiere. Zur F...