Vortrag Kleine Bauern-Betriebe sind besser

Berghülen / Eva Menner

Die Europaabgeordnete Maria Heubuch (Grüne) will die EU-Agrarpolitik neu ausrichten und so das Arten- und Höfesterben bekämpfen. Das sagte sie bei einem Vortrag vor über 60 Gästen in Berghülen. „Der Tiefstpreis für Milch hat viele der kleinen Betriebe zur Aufgabe gezwungen“, sagte Heubuch. 5,6 Prozent der Milchviehbetriebe hätten in der Zeit vom November 2015 bis November 2016 dicht gemacht. Die Zahl der Kühe sei aber nur um 1,6 Prozent zurückgegangen. Das sei ein Beweis dafür, dass es beim Höfesterben gerade die kleinen Landwirte treffe. Seit zwei Jahren würden für viel Geld riesige Mengen Milchpulver gelagert. Die Preise seien auch deshalb niedrig, weil die Abnehmer von dem Milchpulver wüssten. Das sei eine „riesige Geldvernichtungsmaschine“. „Wir Landwirte leben unter Dauerdruck“, kommentierte Heubuch.

Der Artenrückgang habe vielfältige Ursachen: Pestizide, bis zu siebenmaliges Mähen, Bodenversiegelung, Lichtverschmutzung oder der Verkehr seien einige davon. Nicht mehr das Optimale werde gemacht, zum Beispiel in der Fruchtfolge, sondern es gehe nur noch um das „Maximale“. Auch Privatgärten böten für Lebewesen keine Lebensräume wie früher. „Was wächst heute in unseren Gärten? Steine, Kies und eine Alibi-Konifere!“, stellte die Politikerin provokant fest.

Ihr Gegenrezept: „Vielfalt in der Landwirtschaft bringt auch Vielfalt auf den Teller“, sagte Heubuch. „Es gibt so viele Kartoffelsorten, aber im Supermarkt können Sie nur zwischen festkochend und vorwiegend festkochend wählen“. Studien über die Auswirkung von Pestiziden oder Gentechnik seien von den Firmen, die daran verdienen, finanziert. Nach Heubuchs Ansicht sollten daher alle Firmen in einen Fond einzahlen, über den dann unabhängige Studien finanziert werden.

Die Massentierhaltung produziere mehr Fleisch, als Europäer essen könnten, nach Afrika werden dann Billiglebensmittel exportiert. Dort gehen die Betriebe kaputt. „Den Menschen fehlt eine Perspektive, und so kommen sie zu uns in der Hoffnung auf ein besseres Leben“, erklärte Heubuch. Jetzt könnten Reformen und Umbau der Landwirtschaft eingeleitet werden: Am besten sei eine Umverteilung der Fördermittel von Groß- auf Kleinbetriebe. Eine kleinteilige Landwirtschaft sei auf alle Fälle besser als industrialisierte Großbetriebe. Selbst kleine konventionelle Betriebe seien besser als großflächige Bio-Unternehmen. Für die EU stelle man gerade die Weichen, denn die aktuelle Förderperiode ende 2020. Ab 2021 wird die gemeinsame Agrarpolitik der EU-Mitglieder für die nächsten sieben Jahre neu ausgerichtet.

Umstellung in kleinen Schritten

Trotz aller Probleme ist Heubuch optimistisch und setzt auf den Verbraucher, um mehr in Richtung „Bio und Regional“ zu kommen. „Das geht nicht über Nacht, nur in kleinen Schritten“, sagte sie und nannte als Beispiel die Käfighaltung bei Legehennen. Heute gebe es keine Eier mehr aus Käfighaltung, die Hennen seien zurück auf den Höfen. Eins wünscht sich die Politikerin aber doch: eine Kennzeichnung auch auf Produkten mit Ei, wie zum Beispiel Nudeln.

Seit 1980 bewirtschaftet Maria Heubuch mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb bei Leutkirch im Allgäu. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Agrarbündnisses, des Zusammenschlusses Europäischer Milcherzeuger (EMB) und der regionalen gentechnikfreien Anbauregion. Bis 2014 war sie Bundesvorsitzende der AG bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Seit 2011 ist sie Mitglied der Grünen und seit 2014 Abgeordnete des EU Parlaments, in dem sie sich vorrangig mit Entwicklungs- und Agrarpolitik befasst.