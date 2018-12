Musik Klavierkonzert an zwei Tagen

Laichingen / mp

Nachdem Dmitri Subow „Das wohltemperierte Klavier Band I“ in der „Stunde der Kammermusik“ bereits vorgestellt hat, kommt er nun mit Band II nach Laichingen. Dieses Werk schrieb Johann Sebastian Bach 20 Jahre nach Fertigstellung des ersten Bandes. Dmitri Subow wird diesen Zyklus, der aus 48 Teilen besteht, in zwei Veranstaltungen auf dem Cembalo interpretieren. Das erste Konzert findet am Samstag, 15. Dezember, von 17 Uhr an im Bürgersaal des Alten Rathauses statt und der zweite Teil folgt am Sonntag, 16. Dezember, zu gewohnter Kammermusikstunde um 11 Uhr.

Beide Konzerte dauern je etwa 70 Minuten. Der Eintritt für beide Konzerte beträgt 15 Euro, für ein Konzert 8 Euro.

Dmitri Subow studierte die Fächer Klavier und Orgel am St. Petersburger Rimski-Korsakow-Konservatorium, später das Fach Cembalo in Stuttgart bei Prof. J. Laukvik.