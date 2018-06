Vereine Kreismusikfest in Kirchen: Klangvoll und farbenfroh

Kirchen / Christina Kirsch

Das Kreismusikfest in Kirchen war ein voller Erfolg: Party, Umzug, Wertungsspiele – alles klappte wie am Schnürchen.

Der Himmel machte es am Sonntag spannend. Dunkle Wolken und blaue Löcher wechselten sich beim Kreismusikfest in Kirchen ab. Letztlich ging es gut: Der Umzug ebenso wie der Gesamtchor mit 2500 Musikern aus 54 Vereinen blieben trocken. Erst als der letzte Umzugswagen durch war, prasselte der Regen. Der Alb-Donau-Kreis wäre ohne Blasmusik nicht vorstellbar, sagte Landrat Heiner Scheffold bei seiner Begrüßung. Und beim Ausrichten von Festen könne man sich auf die Kirchener verlassen. Er fügte hinzu: „Bei den Kirchbierlingern, die nächstes Jahr das Kreismusikfest ausrichten, und bei dem Patenverein in Dächingen haben sie zuverlässige Helfer gefunden.“ Da jubelten alle.

„Mir geht das Herz auf, und ich freue mich heftig auf den Gesamtchor“, bekannte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann. So ein Fest erfülle ihn mit Stolz und Freude. „Wir sind eine kreismusikfesterprobte Stadt.“ Kreisverbandsdirigentin Elisabeth Maier schloss den musikalischen Reigen des Gesamtchors mit der Nationalhymne.

Fahnenabordnungen der Musikkapelle Kirchen und der Patenkapelle Dächingen mit mehr als 80 Musikern führten nach den Böllerschüssen den großen Umzug an, zu dem sich die Besucher schon frühzeitig am Straßenrand eingefunden hatten. Die Kirchbierlinger folgten mit einer ähnlich großen Zahl an Musikern und dem Festwagen mit der Martinuskirche. Kleine und größere Gruppierungen– vom Kirchener Kindergarten über eine Vielzahl weiterer Vereine, gaben ein buntes Bild ab. Willkommen waren Getränke wie Most und Wein, die von einigen Wagen an das Publikum ausgeschenkt wurden. Vor dem Nass aus einer Spritze von einem Feuerwehrwagen musste man sich in Acht nehmen. Aus den Körbchen mancher Frauen flogen kleine Wecken ins Publikum. Vor allem die Kinder bejubelten die Hunde des Hundeausbildungsvereins „Wiwa“. Man sah auch Ziegen des Ehinger Ziegenzuchtvereins, Pferdegespanne der Berg Brauerei und einen Käfig voller Tauben aus Altsteußlingen. Nach fast zwei Stunden setzte ein Regenguss dem Umzug ein Ende, und die Menschen flüchteten sich unter Garagenvordächer und in Hauseingänge.

Heiße Partynacht

Vorausgegangen war eine heiße Partynacht mit der Band Notausgang und Mickie Krause. Für manche war die Nacht tatsächlich extrem kurz, nachdem sich Stargast Mickie Krause erst für 1.30 Uhr am Sonntagmorgen angesagt hatte. Zum Einstieg in die lange Partynacht mit Blasmusik und Mallorca-Hits heizten der Sänger Tobee aus Kuchen und Notausgang die Stimmung mächtig an. Tobee ist im Hauptberuf Zahnarzt und praktiziert in seinem Beruf, wenn er nicht gerade im Partytempel „Bierkönig“ auf Mallorca Stimmung macht. Der Band Notausgang kam dann die Aufgabe zu, die Zeit bis zum Erscheinen von Ballermann-Star Mickie Krause zu überbrücken, was den Jungs mit überbordender Energie auch gelang, bevor sie an den Entertainer übergaben, der kurz zuvor noch im Fernsehen bei Florian Silbereisen aufgetreten war.