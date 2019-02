Tradition Klage in der Lichtstube: Keine Kuh, keine Bank

Suppingen / Sabine Graser-Kühnle

Lustig war sie, gschwätzt haben sie und gsunga, Witzle gmacht und die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben: Die Rede ist von der Lichtstube, der zwölften in Folge. Der Gemischte Chor Suppingen hat sie am Sonntag wieder in der traditionellen Lichtstube nachgestellt, in der Bauern, Mägde und Knechte einst ihre Winterabende eben so verbrachten.

Die Lichtstube war stilecht gestaltet auf der Bühne: Ein Sofa voller nadelklappernder Strickfrauen, die Musizierenden – in diesem Fall die „Wirtshausgruppe Kaz&Co“ – und freilich den Stammtischbrüdern, die am Esstisch sitzend und Most trinkend das lokale Geschehen verkarteln. Auf die Meinungen dieser sechs, „Endres“ Mutschler, Berti Röschl, Herbert Erz, Frieder Hetterich, Walter Strohm und Hans „Fuzzi“ Nüssle, zum örtlichen Geschehen warteten die Gäste, sich voller Vorfreude die Hände reibend.

Die sechs brachten mit deftigen Trinksprüchen und mehrstimmigen Trinkliedern ihr Publikum in der vollen Kornberghalle zum Lachen. „Sind koine Äcker mehr da, no sauf mr uns halt Schulda a“, hieß es. Und nichts, aber auch gar nichts aus der Lokalpolitik blieb ihnen verborgen. Wer es bis Sonntag nicht wusste, weiß es jetzt: In Suppingen gibt es seit Herbst keine Milchkuh mehr: „Die letzte Milchquelle Suppingens ist vertrocknet.“

Das Sextett sprach über den Mord und den Hausbrand im Ort ebenso wie über die Schließung der Volksbank. Dazu sangen sie mit neuem Text den Gassenhauer von der Oma im Hühnerstall: „Jetzt muss die Oma mit dem Motorrad nach Laichingen, weil‘s in Suppingen koi Bank mehr gibt.“ Freilich alles im breiten schwäbischen Dialekt. So wie eben den Leuten einst und vielen noch heute der Mund gewachsen ist. Nichts passt da besser als Lieder vom Gemischten Chor, in Mundart gesungen. So etwa „S‘isch mr älles oi Deng“ oder der Suppinger „Schnitz“ „Fiderix und Fiderax“. Witzige Lieder, bei denen es sich lohnt, auf den Text zu achten. Heißt es in diesem „Schnitz“, den Frauen und Männer im Wechsel singen, zum Beispiel: „Alle Äcker send graba, alle Wiese send gmäht, alle Mädle hend a Schätzle, bloß i hau en Dreck.“

Ein gelungenes Debüt für die des Schwäbischen nicht mächtigen Chorleiterin Jasmin Seclaoui, die den Chor Anfang des Jahres übernommen hat. Damit hat sie ihr Versprechen gehalten, auch die berühmten „Schnitz“ weiter mit den Suppingern zu pflegen. Abwechslung brachten außerdem die Tanzpaare aus Heroldstatt mit Volkstänzen: Vierpaartänze mit den klassischen Tanzelementen von Burschen- und Mädchenkreis, von der Torfigur, wo die Arme des Paares verschlungen ein Tor bilden, sowie der Handkette im Kreis, hier im Dreiviertel-, dort im hüpfenden Polka-Takt. Das Quartett „Kaz&Co“ lieferte die Musik dazu.

Nicht wegzudenken von der Suppinger Lichtstube sind die Beiträge in Form von Gedichten und vorgetragenen Erzählungen. Angela Bucher und Ella Fuchs brachten die Zuhörer zum Lachen. Ihnen stand Bianca Röschl nicht nach, die das Publikum munter durch das Programm manövrierte. Ebenso fest verknüpft mit der Lichtstube sind die gemeinsam gesungenen Lieder: Volkslieder wie „Lustig ist das Zigeunerleben“ und „Es blies ein Jäger wohl in sein Horn“.