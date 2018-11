Urteil Klage gegen Kraftwerk an der Iller scheitert

Sigmaringen/Dietenheim / Thomas Steibadler

Die Genehmigung des geplanten Kraftwerks an der Iller bei Dietenheim ist rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen festgestellt und damit die Klage des Bund Naturschutz in Bayern (BN) gegen die Genehmigung durch das Landratsamt Alb-Donau abgewiesen. Diesem gestern veröffentlichten Urteil folgt in den nächsten Wochen die schriftliche Begründung. Dann haben die Beteiligten einen Monat Zeit, um Rechtsmittel einzulegen. Der BN werde „auf jeden Fall“ die Berufung beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim beantragen, kündigte Bernd Kurus-Nägele, Geschäftsführer des BN-Kreisverbands Neu-Ulm, an.

Wichtiges „Geschiebe“

In der Verhandlung am Mittwoch hatte sich bereits abgezeichnet, dass Vorsitzender Richter Markus Wirth der Argumentation der Naturschützer nicht folgen würde (wir berichteten). Der BN betont zwei Kritikpunkte: Die für die Genehmigung angestellte Umweltverträglichkeitsprüfung sei mangelhaft, weil geschützte Arten wie Zauneidechsen und Fledermäuse nicht ausreichend berücksichtigt worden seien.

Zweitens sei das Kraftwerk bei einer Sohlschwelle geplant, die aus ökologischer Sicht abgerissen werden müsste. Nun aber bleibe die Schwelle quer durchs Flussbett weitere Jahrzehnte stehen. Dadurch werde das für die Ökologie des Fluss-Systems wichtige „Geschiebe“, also Kies und Geröll, nicht flussabwärts transportiert. Gleichzeitig würden 70 Millionen Euro an Steuergeld in die Renaturierung der Iller gesteckt. BN-Geschäftsführer Kurus-Nägele: „Das ist widersinnig.“

Mathias Fontin, der mit seiner Firma insgesamt acht Schacht-Kraftwerke an der Iller bauen will, widerspricht. Die Ökologie des Flusses werde nicht verschlechtert. Das Gegenteil sei der Fall. Mehr „Geschiebe“ werde das Kraftwerk flussabwärts passieren, als das bisher der Fall sei.