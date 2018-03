Aktionstag Kistenstapeln und Kuchenessen für Helden in spe

Elchingen / Josephine Schuster

Beim Mitmach-Tag der Feuerwehr Thalfingen durften auch die Kleinsten üben. Eltern wurden als Quereinsteiger umworben.

Vier Jahre alt, aber schon sechs Kisten gestapelt: Souverän meisterte Leonie aus Thalfingen ihre erste Station auf dem Weg zur Feuerwehrfrau. Mit ihrer Mutter besuchte sie am Samstag den Mitmachtag der freiwilligen Feuerwehr Thalfingen. Im Gerätehaus nutzten die Feuerwehrleute die Möglichkeit, Kinder, Jugendliche und Quereinsteiger über die Jugendfeuerwehr und die Aktiven zu informieren – vor allem, um dem Nachwuchs zwischen 12 und 18 Jahren eine Mitgliedschaft schmackhaft zu machen.

„Wir haben alle Kinder und Jugendlichen persönlich angeschrieben. Auch in der Grund- und Mittelschule waren wir zu Besuch. Heute nehmen wir uns Zeit, alles zu erklären“, sagte der stellvertretende Kommandant Markus Himmel. Mitmach-Statio­nen vermittelten spielerisch, welche Vielfalt an Tätigkeiten die Feuerwehr zu bieten hat: Besucher konnten mit dem sogenannten Strahlrohr – der Spritze – Zielen und Löschen üben, mit der Wärmebildkamera in einen verrauchten Raum gucken, einen Unfallwagen mit einer Hydraulik-Schere zerschneiden, mittels Greifzug beim Kistenstapeln gesichert werden und mit Hebekissen eine Murmelbahn steuern.

Während die Kleinen stapelten und spritzten, konnten Eltern es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen. Oder sich ebenfalls informieren: Die Thalfinger Wehr setzt auch auf Quereinsteiger im Erwachsenenalter. Die Frauenquote steige ganz, ganz langsam an, sagte Himmel: „Momentan sind zwei von 40 Aktiven hier in unserer Feuerwehr weiblich. Aber die anderen haben irgendwie noch Angst vor uns. Und dabei haben wir sogar extra pinkfarbene Stiefel“. Doch ganz abgesehen von diesem Scherz über Frauenförderung mit modischen Mitteln findet der Kommandant: „Frauen können manche Dinge besser als Männer. Empathisch sein bei der psychologischen Betreuung nach Einsätzen zum Beispiel. Oder erste Hilfe.“

Ob die Damen Bedenken haben, sie könnten körperlich nicht mit den Männern mithalten und kein schweres Equipment tragen? „Bei uns hilft man sich gegenseitig und keiner ist allein unterwegs. Jeder tut, was er eben kann. Die Männer sind ja auch nicht alle gleich stark“, sagt Himmel.

Eine Kinderfeuerwehr gibt es in Thalfingen nicht – Leonie und andere Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter müssen also nach ihren ersten Versuchen beim Mitmach-Tag noch ein wenig warten, bis sie mit zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr eintreten können. Den nötigen Mut haben sie beim Kistenstapeln in schwindelnder Höhe allerdings schon bewiesen.