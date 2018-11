Stadtgestaltung Kirchplatz im Fokus

Langenau / Markus Fröse

Die Stadtverwaltung will mehr Aufenthaltsqualität für die Langenauer Innenstadt. Auch der Gemeinderat zieht mit: Er hat bei seiner Sitzung am Freitag Stadtplaner Roland Groß beauftragt, entsprechende Ideenskizzen für den Bereich Kirchplatz/Kirchgasse und den Lohplatz zu liefern. Diese sollen laut Bürgermeister Daniel Salemi Diskussionsgrundlage sein für ein „Bürgerbeteiligungsformat“. Alle sollen mitreden können, sagte Salemi zu Achim Barth (Freie Wähler), der mahnte, den Gewerbe- und Handelsverein mit einzubeziehen.

„Der Marktplatz wäre sinnvoller gewesen“, sagte Heinrich Buck in der Diskussion vor der Abstimmung. Doch solange dieser an einer Durchfahrtsstraße liege „dann doch lieber der Kirchplatz“. Der GUL-Rat spielte damit auf die anvisierte Umwidmung der Hindenburgstraße an (wir berichteten), die frühestens 2020 realisiert werde, wie Salemi hinzufügte. Für die Kirchplatz-Ideenskizzen stimmten alle Gemeinderäte, gegen die Lohplatz-Beauftragung sechs. Rainer Hinkelmann (SPD) sah beim Lohplatz mehr Handlungsbedarf wegen des dortigen „Park-Chaos“. Und er konnte sich nicht recht vorstellen, was man in der sehr engen nördlichen Kirchgasse groß verändern könne. Auf jeden Fall müsse bei der Kirchplatz-Umgestaltung mit dem Denkmalamt gesprochen werden.

Wenig begeistert in Sachen Umgestaltung zeigte sich Georg Henseler (CDU) bei allen drei Plätzen. Diese seien „vor nicht so langer Zeit“ für viel Geld saniert worden. Was mit viel Stress für die Anwohner verbunden gewesen sei, die nun wieder belastet würden. Schwierige Eigentumsverhältnisse am Lohplatz und einfachere am Kirchplatz überzeugten die Räte am ehesten im Hinblick auf zeitnahe Umsetzung.

„Das Kirchenumfeld ist ein spannender Bereich mit vielen Möglichkeiten“, warb auch Groß dafür, zunächst „dort einzusteigen“. Für den Bereich seien neben Wochen- und Weihnachtsmarkt oder Turmfest einige zusätzliche Nutzungen denkbar, etwa für kulturelle Veranstaltungen oder im Rahmen von Hochzeitsfeiern. Man müsse sich fragen, was dort möglich beziehungsweise gewünscht ist, denn die künftige Gestaltung hänge von den Nutzungen ab. In der nördlichen Kirchgasse wolle er etwa den Wasser-Bezug zur nahen Nau herausstellen.

Fraktionsvorsitzender Leonhard Kraus bekräftigte im Namen der Freien Wähler, sich zunächst dem Kirchplatz zu widmen. „Dort geht es auch um das Thema Barrierefreiheit“, ergänzte der Bürgermeister. Rollstuhl- und Rollatorfahrer müssten oft auf das grobere Pflaster ausweichen, weil die besser befahrbaren Gehwege zugeparkt seien. Beschlossen sei ja bereits, den Vorplatz am Martinskirchen-Eingang auch in Sachen Barrierefreiheit zu verbessern, stellte Herbert Böhm (SPD) den Bezug zu den Ideenskizzen her.

Die Mauer muss weg

Trotz „Riesen-Potential“ trauere der Kirchplatz vor sich hin, sagte Renate Mayer-Tayblum (GUL). Die Mauer müsse weg, um den jetzt unattraktiven Platz zu öffnen und dem eingeengten Wochenmarkt Raum zu verschaffen. „Wie weit das in die Kirchgasse reinreicht, sieht man dann.“ Ihr Vorschlag, schon vor Groß’ Ideenskizzen Bürger zu beteiligen, fand keinen Widerhall.