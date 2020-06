Sie freue sich schon auf die Erntebitt- und Erntedankgottesdienste, sagt Eva Ursula Krüger. Fast neun Jahre lang war sie Pfarrerin an der Paul-Gerhardt-Kirche in Friedrichshafen. Jetzt zieht sie von der Stadt aufs Land, aus der Diaspora in einen „evangelisch geprägten Landstrich“ und in Gemei...