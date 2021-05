Das Pfarrer-Ehepaar Rahel und Johannes Mack verlässt den Kirchenbezirk Blaubeuren. Rahel Mack, Pfarrerin der fusionierten Kirchengemeinde Asch-Sonderbuch-Wippingen, tritt ab 1. September eine Sonderpfarrstelle am Studienzentrum der Landeskirche in Stuttgart-Birkach an. Dort wird sie als Studienlei...