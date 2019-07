Die evangelische Gemeinde Schelklingen feiert mit dem Liederkranz den 60. Geburtstag der Pauluskirche. „Wir haben die Kirche früher gebaut als die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind“, sagte ein ebenso gut gelaunter wie lockerer Pfarrer Thomas Ströbele am Ende des Musikabends am Samstag in der Pauluskirche in Schelklingen, mit dem am Wochenende die Feierlichkeiten zu 60 Jahre Pauluskirche...