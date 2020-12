Wer online in den Adventskalender der Allmendinger „Kinderkirche to go“ hineinschaut, entdeckt dort Bastelideen, einen kleinen Film, Gebete in Gebärdensprache und andere Ideen zum Advent und zu Weihnachten. „Der Zulauf zur Kinderkirche to go war schon im ersten Lockdown ziemlich gut“, beri...