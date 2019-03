Kirchberg Kirchberger Sportlerball rockt die Gemeindehalle

Kirchberg / Kurt Högerle

In der Halle infernalischer Lärm, die Luft brennt. Kein einziger Kirchberger, den es auf seinem Platz hält, denn die Show der Narren auf der Bühne bringt dieselbe zum Vibrieren: Kirchberg an der Iller ist beim Sportlerball ein Dorf im fasnachtlichen Ausnahmezustand. Die Aktiven des Kirchberger Sportvereins haben am Samstag unter dem Motto „Maskenball“ eine zweistündige Show auf die Bühne gestellt.

Derb und witzig wie immer, ernteten junge und alte Akteure für ihre von Manfred Lang souverän präsentierten närrischen Nummern großen Applaus. Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus als Pennäler in einer Schule. Frech, derb, vorlaut und schlagfertig wussten sie ihren Lehrer zu ärgern. Den größten Applaus erhielten die Jungs, die das Thema „Klavier“ völlig neu interpretierten. Danach hielt es dann keinen mehr auf dem Platz. Großen Applaus bekam auch der Gastchor, der „Chor Horizont“ aus dem benachbarten Dettingen.

Abgeordneter in Verkleidung

Sogar der sonst eher nüchterne CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief gestand: „Fast alle Präsentationen waren dieses Jahr wieder sehr witzig und gut!“ Der Abgeordnete erschien übrigens verkleidet. Organisator Manfred Lang freute sich besonders, dass die neu belebte Turnabteilung innerhalb weniger Monate nach ihrer Reorganisation schon wieder am Faschingsprogramm intensiv mitgearbeitet und selber Teile des Programms übernommen hätten. Hier gehe der Dank vor allem an Gabi Büchele und Andrea Gropper, die mit großem Engagement zum Gelingen des Abends beigetragen hätten.