Kooperation Kindheits-Erinnerungen begreifen

Von Manuela Rapp

Greifbar sind diese Erinnerungen. Johanna Gugler betrachtet die Spätzlepresse erst eine Weile, dann nimmt sie sie in die Hand, mustert sie fachmännisch. Was ihr dabei durch den Kopf geht? Ganz einfach: „Krautkrapfen würde ich noch mal machen, und ein guter Gurken- und Rettichsalat wäre auch nicht schlecht“, sagt sie, als sie sich wieder zu den anderen Senioren setzt. Ihr Urteil: „Das ist eine gute Sache.“

Die „gute Sache“, das ist eine Erinnerungswand – Anfassen ausdrücklich erlaubt. Mädchen und Jungs der Oberstufe des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) in Regglisweiler haben sie zusammen mit ihrem Techniklehrer Rafael Kiebler geplant und realisiert. Im örtlichen Seniorenpflegeheim St. Maria kommt das Geschenk gut an. Denn das ist schon das zweite Bord aus den Händen der Schüler. War das erste Mal eher etwas für den Geschmack der Männer – also, grob gesagt, Werkzeuge – entstanden, soll nun vorzugsweise der Erinnerungen der weiblichen Bewohner Rechnung getragen werden.

Küchengeräte wie Sieb, Schneebesen oder Nudelholz, aber auch Bilder haben die 13- und 14-Jährigen zusammengetragen. „Einige Exemplare haben die Schüler mitgebracht“, sagt der Pädagoge. Anderes wiederum habe das Seniorenheim beigesteuert. Etwa einen Monat lang legten sich die Jugendlichen während ihres Technikunterrichts ordentlich ins Zeug. „Wir haben jede Woche zwei Stunden Technikunterricht“, erläutert Kiebler. Löcher bohren, alte Bilder ausdrucken, einlaminieren, montieren – all das und noch viel mehr gab es zu tun. Adrian Adä fasst das Prozedere so zusammen: „Es hat Spaß gemacht, daran zu arbeiten.“ Der 14-Jährige brachte ein Sieb von der Oma mit.

Die handwerkliche Lehrstunde in die Vergangenheit regte, wie Rafael Kiebler glaubt, den einen oder anderen schon zum Nachdenken an. Seine Beobachtung: „Manche Kinder kennen die Geräte noch, andere wissen nicht so recht, etwas damit anzufangen.“ Im Zentrum des Interesses auch bei den jungen Leuten stand die Nudelpresse. Arrangiert wurden Gegenstände und Fotos auf einer ausrangierten Platte eines Schultisches. „Die haben wir noch im Schulkeller“, erklärt Kiebler.

In St. Maria wurden die Schüler und ihr Werk erfreut erwartet. Irmgard Kletsch, die die Alltagsbetreuung leitet, hat einige Senioren in die Cafeteria geladen. „Wir legen Wert darauf, dass unser Heim nicht abgeschottet ist, dass wir nach außen offen sind.“ Dazu gehöre der Kontakt zu Kindergärten und Schulen. Die „Verbindung junge Menschen, alte Menschen“, wie es Rafael Kiebler formuliert, sei auch dem SBBZ ein Anliegen. „Die Jugendlichen haben einen Seniorennachmittag organisiert und dabei die erste Erinnerungswand übergeben“, erklärt er. Für beide Seiten sei es ein Gewinn, ergänzt Irmgard Kletsch. „Es ist schön, wenn so etwas wächst.“

Erinnerungen an die Kindheit

Im ersten Stock des Pflegeheims findet die Erinnerungswand ihren Platz. „Wir haben Demenzkranke, die unruhig sind und viel laufen“, sagt die Betreuerin. Sie suchten Reize: „Oft nehmen sie sich nur noch darüber wahr.“ Sie wollten fühlen, greifen, alles probieren. Das Langzeitgedächtnis bleibe oft lange erhalten, gehe zurück bis in die Kindheit. Diese Erinnerungen blieben am längsten erhalten.

Die E-Mail-Adressen zwischen Schule und Seniorenpflegeheim wurden schon ausgetauscht. „Wir wollen weiter kooperieren und die Gemeinschaft aufrechterhalten“, freut sich Rafael Kiebler. Irmtraud Kletsch hätte da schon ein paar weitere Ideen.