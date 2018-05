Exkursion Kinderreporter zu Besuch in der Bank

Kinderreporter zu Besuch in der Bank

Langenau / Kindertagesstätte Asselfingen

Mit großer Begeisterung haben sich die Kinderreporter aus der Kita Asselfingen mit zwei Eltern und den Erzieherinnen Carla Curcio und Petra Greiner auf den Weg zur Langenauer Volksbank gemacht. Jeder der Kinderreporter hat seine Frage auf sein Rechercheblatt gemalt. Zum Beispiel: Wie kommt das Geld in den Geldautomaten, wie erkennt man einen falschen Geldschein, welche Aufgaben haben die Mitarbeiter in der Bank?

Vanessa Mack und Katja Holzheuer begrüßten uns mit Hilfe eines Films. Dann kamen die Fragen der Kinderreporter an die Reihe. Woher die Bank ihr Geld bekommt, beschäftigte sie stark. Die zwei Bankangestellten erklärten den Kindern, dass die Bank ihr Geld bestellt. Mit einem speziellen Geldtransport wird es morgens geliefert.

Wie erkennt man echtes Geld?

Die Kinder beschäftigte auch die Frage, wie man „richtiges“ Geld erkennt. Frau Mack und Frau Holzheuer zeigten die Sicherungsmaßnahmen, wie Wasserzeichen, Metallfaden und das Hologramm. Eine Reporterin wollte wissen, was mit dem Geld aus dem Sparschwein passiert. Die beiden Bankfachfrauen erklärten, dass dieses Geld auf einem Sparbuch ein klein wenig mehr wird. Und wenn sie später einen besonderen Wunsch hat, kann sie Geld abheben und sich dafür etwas kaufen.

Nun ging es zum Rundgang in die Bank. Frau Mack und Frau Holzheuer haben eine schöne Infotafel gestaltet, um den Kinderreportern zu verdeutlichen, wie die Menschheit überhaupt zum Geld als Zahlungsmittel kam. Zuerst entstand der Tauschhandel und langsam entwickelte sich über verschiedene Stadien das Zahlungsmittel Geld. Im Keller durften die Kinderreporter den alten Tresor bewundert.

Die nächste Station war ein Geldautomat. Die Reporter wollten wissen, ob Frau Mack und Frau Holzheuer das Geld hineinstecken. Frau Mack erklärte den Kindern, dass diese Arbeit von einem Geldboten erledigt wird und dass das Geld in einem Geldkoffer in den Automaten hineingesteckt wird. Dieser Geldkoffer wird angeliefert. Nur der Geldbote kennt den Code, um den kleinen Tresor zu öffnen. Alle Kinderreporter waren von der Technik in der Bank ganz fasziniert.