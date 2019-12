Der Bedarf an Kindergartenplätzen in Lonsee wächst, aufgrund neuer Baugebiete und auch aus beruflichen Gründen der Eltern. Die Nachfrage ist besonders bei unter Dreijährigen groß. Eine Lösung für die Platznot sieht die Gemeindeverwaltung in der Nutzung des Obergeschosses im Kindergarten Halzhausen. Die dortige Wohnung bietet ausreichend Platz für eine weitere Kindergartengruppe. Sie ist zurzeit an eine syrische Familie vermietet. Doch Bürgermeister Jochen Ogger zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung optimistisch, dass die Mieter mit Hilfe der Gemeinde zeitnah eine andere Wohnung finden werden.

Die bestehende Wohnung muss umgebaut werden. In diesem Zuge könnte auch die gesamte Einrichtung in Halzhausen auf den neuesten Stand gebracht werden, sagte Ogger.

Außentreppe als Fluchtweg

Planer Thomas Ott vom gleichnamigen Architekturbüro in Laichingen stellte den Räten sein Konzept vor. Dabei wären lediglich kleinere Änderungen in den Sanitärräumen, zusätzliche Dachfensterflächen und Wände sowie ein zweiter Fluchtweg in Form einer Außentreppe aus Stahl notwendig. Die Kosten für die Möblierung und eine Teeküche kämen noch hinzu. Einige Räte zeigten sich überrascht über die Höhe der von Ott veranschlagten Kosten. Diese belaufen sich auf rund 490 000 Euro, wobei auch die Kosten für die Modernisierung des Kindergartens im Erdgeschoss eingerechnet sind.

Feuerwehrhaus als Übergang

Kontrovers diskutiert wurde der Einbau einer teuren Automatiktüre im Eingangsbereich. Würde man auf diese verzichten, könnten etwa 10 000 Euro eingespart werden. Die Dämmung des Daches würde zusätzliche Kosten von etwa 81 500 Euro verursachen. Beides wurde in der Sitzung noch nicht entschieden, sondern an den technischen Ausschuss des Gemeinderats zur weiteren Beratung übergeben. Zuschüsse sollen in Höhe von 185 000 Euro beantragt werden. Der Grundsatzbeschluss, die Kindergartengruppe im Obergeschoss des Kindergartens Halzhausen einzurichten, wurde einstimmig gefällt.

Da mit dem Umbau erst im Sommer oder Herbst 2020 begonnen werden kann, der Platzbedarf aber ab sofort besteht, musste noch eine Zwischenlösung gefunden werden. Deshalb beschloss der Gemeinderat, dass ab Februar 2020 übergangsweise eine neue Kindergarten-Gruppe ins Feuerwehrhaus in Halzhausen einziehen soll. Dafür seien nur kleinere bauliche Maßnahmen notwendig, erläuterte Planer Ott. Es handle sich um einen sehr schönen, hellen Raum. Die Umbaukosten würden derzeit noch kalkuliert.