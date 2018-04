Umbau Kindergarten bietet Diskussionsstoff

Breitingen / Von Klaus Müller und Thomas Steibadler

Der Aus- und Umbau des Kindergartens „Lonetalfrösche“ in Breitingen läuft. Am Dienstag hat der Breitinger Gemeinderat der Vergabe weiterer Aufträge über insgesamt etwa 53 000 Euro zugestimmt. Unverständnis äußerte Bürgermeister Dieter Mühlberger an der Kritik einzelner Gemeinderäte in Holzkirch, sie seien über die vorübergehende Unterbringung der Kinder im dortigen Dorfgemeinschaftshaus nicht rechtzeitig informiert worden. Bereits im Herbst vergangenen Jahres sei in mehreren gemeinsamen Sitzungen über den Bauzeitplan und die Übergangslösung gesprochen worden, sagte Mühlberger gegenüber unserer Zeitung. Der Vorwurf aus Holzkirch sei daher haltlos.

Der 1995 errichtete Kindergarten wird im Auftrag der Gemeinden Breitingen und Holzkirch vom Evangelischen Diakonieverband Ulm/Alb-Donau betrieben. Das Team um Kindergartenleiterin Martina Schmid betreut zurzeit 25 Kinder. Zehn weitere Kinder, davon mehrere unter drei Jahren, seien bereits angemeldet.

In Absprache mit dem Bauamt des Verwaltungsverbands Langenau, das die Erweiterung plant, ist der Umzug nach Holzkirch für Ende Mai geplant. Dann soll in Breitingen der Umbau des jetzigen Kindergartengebäudes beginnen. Diese Arbeiten dauern laut Planer Oliver Herr voraussichtlich bis September. Dann könnten die zum Kindergartenjahr 2018/19 neu angemeldeten Kinder in Breitingen betreut werden.

Die weiteren Arbeiten am Anbau dauern Herr zufolge noch bis kurz vor Weihnachten. Und so lange sollen zwei Kindergarten-Gruppen weiterhin in Holzkirch betreut werden. Dieser Zeitplan ist laut Diakonieverband mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) abgesprochen, die formale Betriebserlaubnis für das Dorfgemeinschaftshaus als Kindertagesstätte liege allerdings noch nicht vor.

Für Holzkirch bedeutet die Übergangslösung den vorübergehenden Verzicht auf das vor einem Jahr fertiggestellte Dorfgemeinschaftshaus. Für Bürgermeister Paul Seybold selbstverständlich und unvermeidbar: „Wir müssen mit den Einschränkungen einfach leben.“ Was die Kinder freuen dürfte: Der neue Spielplatz neben dem Gemeinschaftshaus soll in den nächsten Wochen fertiggestellt werden.