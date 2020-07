Ein trapezförmiger Grundriss, an der Straße eingeschossig, zum tieferliegenden Garten nach Osten hin zweigeschossig. So stellt sich die geplante neue Kindertagesstätte in Staigs Ortsmitte dar. Deren Planung hat der Gemeinderat am Dienstag ans Architekturbüro Sterr und Ludwig aus Blaustein vergeb...