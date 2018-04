Evangelischen Kirchengemeinde Kinder proben das Musical „Paulus“

Termine in Westerheim, Asch und Merklingen

Aufführungen Die Merklinger Kinder führen das Paulus-Musical erstmals am Sonntag, 8. April, in der St. Stephanus-Kirche in Westerheim auf, Beginn ist um 15.30 Uhr. Zweiter Aufführungstermin ist am Samstag, 14. April, 18 Uhr, in den Räumen der Volksmission in Asch. Abschließend erfolgt ein Auftritt vor heimischem Publikum am Sonntag, 15. April, 15.30 Uhr, in der evangelischen Kirche in Merklingen.