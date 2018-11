Drogenhandel Kiloweise Gras nach Erbach geschmuggelt

Erbach/Ulm / Pia Reiser

Die drei Angeklagten vor dem Ulmer Landgericht sollen mehrfach Marihuana aus Tschechien und den Niederlanden in die Region geschmuggelt und weiterverteilt haben.

Sie sollen 76 Kilogramm Marihuana per Auto aus den Niederlanden und Tschechien nach Erbach geschmuggelt und dort zum Weiterverkauf vorbereitet haben. Deswegen stehen seit Donnerstag drei Männer im Alter zwischen 35 und 37 Jahren vor der 1. Großen Strafkammer des Ulmer Landgerichts.

Einen der drei Angeklagten bezeichnete Staatsanwalt Andreas Kröner bei der Verlesung der Anklage als Kopf der Gruppierung. Er soll die Drogen jeweils bei Hintermännern in den Niederlanden und Tschechien bestellt, deren Transport organisiert und dann mit den anderen beiden Angeklagten nach Deutschland gebracht haben. Zusätzlich soll der Mann bei zwei Fahrten noch einmal 31 Kilogramm ohne die anderen beiden geschmuggelt haben.

Päckchen in Autos versteckt

Die Marihuana-Päckchen waren dabei wohl in Autos versteckt. In Erbach angekommen, wurden die Drogen laut Anklage in einer Garage wieder aus den Schmuggel­autos ausgebaut und umgepackt, um sie an Großhändler zu verkaufen. Das Marihuana soll einen Gesamtwert von über 400.000 Euro haben.

Die Anklage stützt sich hauptsächlich auf die überwachte Telekommunikation der Männer. Bei einer Drogenfahrt Ende Februar 2018 von Tschechien wurden sie jedoch erwischt: Zuvor waren 38 Päckchen Marihuana, insgesamt 20 Kilogramm, in einer Garage in Prag in das Schmuggel­auto geladen worden. Der angebliche Kopf der Gruppe, ein deutscher Staatsbürger, fuhr schließlich mit einem der Mitangeklagten, einem Moldawier, in einem extra Auto voraus – um den dritten Angeklagten mit moldawischer und bulgarischer Staatsbürgerschaft vor Polizeikontrollen zu warnen. Dennoch wurde das Drogenauto kurz hinter der Grenze in Sachsen gestoppt, das Marihuana sichergestellt.

Verteidigerin fordert Einstellung des Verfahrens

Vor Gericht wollten sich die drei Männer, die seit dem Frühjahr in Untersuchungshaft sitzen, nicht zu den Tatvorwürfen äußern. Doch Ricarda Lang, die Verteidigerin des angeblichen Anführers der Gruppe, ergriff das Wort: Sie stellte den Antrag, das Verfahren einzustellen.

Ihr Mandant sei bei den Ermittlungen massiv in seinen Grundrechten verletzt worden, die Überwachung der Telefonate und Nachrichten sei verfassungswidrig gewesen. Dies begründete die Rechtsanwältin damit, dass dem Ermittlungsrichter, der die Telekommunikationsüberwachung mehrfach genehmigt hatte, nicht alle Akten vorgelegen hätten – sondern nur ein zusammenfassender polizeilicher Ermittlungsbericht. „Das reicht nicht aus“, betonte sie. „Wenn dem Richter keine Akten vorliegen, kann er sie nicht prüfen.“

Etwa habe dieser die Inhalte der zuvor abgehörten Gespräche nicht gekannt, und konnte somit nicht überprüfen, ob die Überwachung und damit der Eingriff in die Grundrechte des Angeklagten gerechtfertigt waren. Damit seien auch die Beweise, die dadurch gesammelt wurden, vor Gericht nicht verwendbar.

„Eine Anklage, die sich auf Beweise aus rechtswidrig erlangten Erkenntnisse bezieht, ist nicht zulässig“, beendete Lang ihren Antrag, die anderen Verteidiger schlossen sich dem an. Darüber zu entscheiden ist nun Aufgabe des Gerichts unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Fischer. Dieser will am nächsten Verhandlungstag auch darüber entscheiden, ob die Angeklagten weiterhin mit Fußfesseln im Gerichtssaal sitzen müssen. Am Montag, 26. November, wird die Verhandlung fortgesetzt.

