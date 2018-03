Musik Kernige und symphonische Klänge

Dellmensingen / fg

„Schmelzende Riesen“ führten auf majestätische Gletscher, „Abel Tasman“ auf die hohe See und die Klänge des Filmkomponisten Hans Zimmer in die Piraten-Welt der Karibik: beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Dellmensingen unter der Leitung von Günther Schuh. Den Gegenpart zu den großen symphonischen Klängen setzte die Kapelle mit dem Medley „80er Kult(tour)“ und Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“ sowie „Rock me Amadeus“. Und schlussendlich kamen die Freunde des kernigen „Blechs“ mit „So schön ist Blasmusik“ zu ihrem Recht. Dieses Programm belohnten die Zuhörer mit einem donnernden Applaus. Den hatte sich schon zuvor die Gemeinschaftsjugendkapelle Erbach-Dellmensingen erspielt.