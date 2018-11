Mittelstand Kemmer setzt beim Einzelhandel auf die Jugend

Erbach / Franz Glogger

Junge Leute bevorzugten regional erzeugte und vertriebene Produkte, insbesondere Lebensmittel, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer beim Besuch des Erbacher Schuhhauses Walter am Montag. „Könnte sich diese Entwicklung nicht auf den Einzelhandel allgemein übertragen?“, fragte sie. Die Politikerin – sie wohnt in Erbach – wollte von Inhaber Johannes Walter erfahren, wo den regionalen Einzelhandel der Schuh drückt. Walter betreibt mit 65 Mitarbeitern sieben Filialen, von Pfullingen über Schwäbisch Gmünd bis Günzburg.

Kemmer kann sich vorstellen, dass der Einzelhandel gewinnt, indem er andere Trends als die Online-Händler aufgreift, so wie etwa der regionale Online-Shop von rund 50 Günzburger Ladengeschäften. Weitere Ideen könnten ein Geschäftsbesuch nach Vereinbarung außerhalb der Öffnungszeiten oder eine Nacht des Einkaufens sein. Kemmer vermutet, dass Einkaufen zunehmend als Erlebnis gewünscht wird.

Solche Modelle seien interessant, er möchte sie aber derzeit nicht umsetzen, ließ Walter durchblicken. Was sich der 60-Jährige jedoch von der Politik dringend wünscht, ist eine gerechtere Besteuerung. Internetriesen und große Hersteller wählten als Sitz Steueroasen und seien so gegenüber den kleinen Händlern im Vorteil. Auch in Europa könne man beispielsweise in den Niederlanden erheblich Abgaben sparen. Walter forderte eine Grundsteuer auf den Umsatz für alle – zugunsten einer geringeren Mehrwertsteuer. Das Sterben des regionalen Handels treffe ja nicht nur den Besitzer, gab er zu bedenken. Es gingen vor Ort auch Arbeitsplätze, Investitionen und Werbeeinnahmen verloren. Eine Belastung, besonders für Geschäfte mit kleiner Verwaltung, seien immer neue Auflagen. So müsse er den Aufzug zwischen den Tüv-Intervallen warten lassen. „Das ist ja wie ein Tüv für den Tüv.“ Kemmer zeigte Verständnis für seine Klagen. Zum Beispiel sollte es in der EU einen einheitlichen Steuersatz geben.

Walter kritisierte auch die schlechte Versorgung mit Internet und Mobilfunk: „Das kriegen alle anderen besser hin.“ Kemmer sieht Deutschland auf gutem Weg. Aber den Anbietern müsse auf die Finger gesehen werden, damit sie die vereinbarten Leistungen auch bieten.