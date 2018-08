Autobahn Keine Stellungnahme zur A 8

Heroldstatt / Sabine Graser-Kühnle

Der Verband Region Schwäbische Alb, derzeit beschäftigt mit den Planungen des Park&Ride-Platzes beim künftigen Bahnhof Merklingen und des Interkommunalen Gewerbegebiets, gibt zu den Ausbauplänen des Landes „A8 Albaufstieg“ keine Stellungnahme ab. Als Gründe nannte Vorsitzender Klaus Kaufmann bei der Sitzung des Verwaltungsrats in Heroldstatt die einzelnen Stellungnahmen der Kommunen und Verbände, die den Zweckverband Region Schwäbische Alb bereits abdecken.

Neben den Kommunen wie Merklingen, Laichingen und Hohenstadt geben laut Kaufmann außerdem der Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb mit den Mitgliedsgemeinden Laichingen, Heroldstatt, Merklingen, Nellingen und Westerheim sowie die Albwasserversorgungsgruppe II Stellungnahmen ab. Obendrein, führte Kaufmann in der Sitzung kurz vor Beginn der Sommerferien aus, sei nur die Verbandsversammlung des Verbands Region Schwäbische Alb zu Einwendungen berechtigt, nicht aber der Verwaltungsrat. Doch die nächste Verbandsversammlung ist erst am 25. Oktober, wenn die Äußerungsfrist zu den Planunterlagen schon beendet ist. Die Frist endet am 24. September.

Mühlhausens Bürgermeister Bernd Schaefer begrüßte diese Entscheidung. Ebenso habe sich der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Filstal entschieden. Mühlhausen und Bad Ditzenbach gehören beiden Zweckverbänden an. „Die Filstalkommunen sollten selbst entscheiden, ob und in welcher Form sie zu den Bauplänen des Regierungspräsidiums Stuttgart Stellung beziehen wollen“, sagte Schaefer.

Kaufmann betonte, dass nur so die unterschiedlichen Blickwinkel grundlegend vorgetragen werden könnten. Hohenstadts Bürgermeister Günter Riebort betonte, dass trotz einzelner Stellungnahmen mit möglicherweise unterschiedlichen Ansätzen, der „Zweckverbandsgedanke“ durchaus bei allen Mitgliedern vorhanden sei. Vorsitzender Klaus Kaufmann sagte, jeder einzelne Bürger könne zu den Plänen Stellung nehmen. Die öffentliche Auslegung in den Rathäusern ist zwar beendet, doch können die Unterlagen im Internet eingesehen werden. Einwendungen sind bis einschließlich 24. September möglich.

Die Unterlagen zum aktuellen Planfeststellungsverfahren „Ausbau A8 Albaufstieg“ können auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Stuttgart (www.rp-stuttgart.de) unter Abteilungen/Abteilung 2/Referat 24/Planfeststellungen/Aktuelle eingesehen werden. Ein allgemeiner Text ist auf der Homepage des RP Stuttgart unter „Bekanntmachungen“ eingestellt. Zusätzliche Informationen gibt es auf der Homepage der Abteilung Straßenwesen und Verkehr unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt4/Ref44/Seiten/A8_S-Ulm.aspx.