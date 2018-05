Fall Keine Spur von Ibrahim Ürkündag

Blaubeuren / Samira Eisele

Die Suche nach Ibrahim Ürkündag habe begonnen wie jeder andere Fall auch, sagt Thomas Friedrich, Leiter der zuständigen Kriminalinspektion: Angehörige meldeten den damals 25-Jährigen im Oktober 2016 vermisst. Die Polizei suchte in der Region: Der Mann aus Blaubeuren war auch gelegentlich in Schelklingen unterwegs. Als Ürkündag dort nicht gefunden wurde, erweiterte die Kripo die Fahndung. Wie immer in solchen Fällen kooperiere die Polizei bundesweit mit Mordkommissionen, um eventuelle ungeklärte Todesfälle abzugleichen, sagt Friedrich.

Weder diese Kooperation noch eine internationale Ausschreibung brachten Ergebnisse. Im Schengen-Raum lassen sich Fälle leicht abgleichen, in Ländern, die nicht Teil des Abkommens sind, ist die Fahndung hingegen schwieriger.

Nach mehr als einem Jahr, als auch Jahrestage ohne ein Lebenszeichen des jungen Mannes verstrichen waren, entschied die Polizei, mit Zustimmung seiner Familie öffentlich nach Ibrahim Ürkündag zu fahnden. Nach diesem Aufruf habe es zahlreiche Hinweise gegeben, erzählt Thomas Friedrich: Allerdings bezogen sie sich alle auf einen Verwandten mit dem gleichen Namen. Vom Gesuchten, dem aktuellsten Fall eines Langzeitvermissten in der Region Ulm, fehlt weiterhin jede Spur.

Beschreibung Der Gesuchte ist 1,73 Meter groß und kräftig, hat braune Augen und trug zur Zeit seines Verschwindens dunkelbraune, kurze Haare und einen Vollbart. Die Polizei fragt: Wer hat seit dem 19. Oktober 2016 Ibrahim Ürkündag gesehen? Wer kennt seinen Aufenthaltsort oder kann Hinweise darauf geben? Mit wem hat Ibrahim Ürkündag über mögliche Reisepläne ins Ausland gesprochen? Hinweise: Tel. (0731) 18 80.