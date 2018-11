Verkehr Keine Mehrkosten durch Bahnhalt

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Die angekündigten Mehrkosten für den Bahnhalt Merklingen werden sich nicht negativ auf den Laichinger Haushalt auswirken. Das verkündete Bürgermeister Klaus Kaufmann einige Tage vor der nächsten Versammlung des Verbands Region Schwäbische Alb. In der Vorberatung zur Tagesordnung hakten einzelne Räte bei Bürgermeister Klaus Kaufmann zu den Mehrkosten für den Bahnhof nach. Ob die Kommunen diese zusätzlichen Kosten mittragen müsse, wollte Tobias Erz (LAB) wissen. „Die Kostenteilung ist vertraglich klar geregelt, wir werden nicht vertragsbrüchig“, sagte Kaufmann.

Willi Schwenkschuster (CDU) verwies auf die sich widersprechenden Texte der Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung. So heiße es in der Präambel, dass bei einer Kostenüberschreitung von mehr als zehn Prozent Land und Zweckverband über eine Anschlussfinanzierung ergebnisoffen verhandeln werde. In Paragraph 6,3 dagegen sei festgehalten, dass Mehrkosten aufgrund von Kostenfortschreibungen allein vom Land getragen würden: „Was ist nun rechtsverbindlich?“

Klare Antwort vom Bürgermeister: „Die Präambel ist eine Absichtserklärung, wir sind zu nichts gezwungen.“