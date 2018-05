Ausbau Keine Angebote für Herrlinger Schotterpiste

Blaustein / sam

Der Ausbau der Schönenbergstraße in Herrlingen, die Ortsvorsteherin Rita Sommer in der Gemeinderatssitzung im März als „schlechteste Straße von ganz Blausteins“ bezeichnete, lässt noch auf sich warten. Bis zum Ablauf der Ausschreibungsfrist Ende März sei kein einziges Angebot bei der Stadt Blaustein eingegangen, sagt Kämmerer Josef Engel auf Nachfrage. Nur ein Bauunternehmen habe die Ausschreibungsunterlagen überhaupt abgeholt – die Firmen seien alle ausgebucht. Aus diesem Grund habe die Verwaltung auch die Anwohner der Straße noch nicht wie geplant eingeladen, um sie über die Kostenbeteiligung zu informieren: Die Information würde sich zum jetzigen Zeitpunkt rein auf die Kostenschätzung beziehen, nicht auf die tatsächlichen Kosten, erläutert Engel.

Straße wurde nie erschlossen

Wie berichtet ist die Schönenbergstraße der Ausnahmefall, in dem auch in Baden-Württemberg die Anwohner zur Kasse gebeten werden können, obwohl es im Land eigentlich keine Ausbaubeiträge gibt. Denn die steile und enge Straße ist in den 1950er-Jahren bebaut worden, ohne dass sie, wie für Baugebiete üblich, erschlossen wurde. Die Kosten für die Erschließung werden in der Regel über den Kaufpreis der Grundstücke abgerechnet. Da dies in der Schönenbergstraße nicht erfolgt ist, müssen die Anwohner nun – teilweise nach jahrzehntelangem Wohnen – 95 Prozent der Kosten für den Straßenbau tragen.

Die Stadtverwaltung Blaustein ging in der Ausschreibung von etwa 590 000 Euro für den Straßenbau aus, die auf etwa 20 Häuser an der Straße umgelegt werden. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf etwa 800 000 Euro: Kommune und städtische Eigenbetriebe bezahlen für den Ausbau der Wasserversorgung etwa 160 000 Euro und für den Breitbandausbau rund 20 000 Euro für Leerrohre. Die Arbeiten sollen aller Voraussicht nach im Herbst dieses Jahres erneut ausgeschrieben werden.