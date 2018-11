Kirche Kein Gottesdienst ohne Andreas

In der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit in Dorndorf kennt sich der fleißige Ministrant Andreas Willbold gut aus. © Foto: Marco Lehmann

Von Beate Reuter-Manz

Die positive Einstellung zu Glaube und Kirche liegt in der Familie. Schon der Uropa war Mesner in der kleinen Dorndorfer Kirchengemeinde zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Der Opa auch, fast sein ganzes Leben lang. Für den 60 Jahre andauernden Kirchendienst gab es für Matthäus Willbold im Jahr 1974 sogar eine Anerkennung von Papst Paul VI. Seit 40 Jahren ist nun auch Andreas Willbold im Auftrag des Herrn unterwegs, als Ministrant. Willbold, der vor 50 Jahren mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, füllt dieses Ehrenamt mit großem Pflichtbewusstsein und inniger Freude aus.

Rechte Hand des Pfarrers

„Ich weiß alles auswendig“, tut Andreas selbstbewusst kund und schwingt zwei imaginäre Glöckchen. In der linken Hand halte er die hell klingende, in der rechten die mit dem tiefen Ton. Zur Wandlung wird dreimal geläutet. „Das Wichtigste dabei sind die Pausen“, erklärt der Ministrant. Das Läuten zum Wettersegen geht so: links, rechts, links, rechts, alles ohne Pause. Auch als Weihrauch- oder Schiffchenträger ist er geübt. Er könne Weihrauch auch ganz gut riechen. „Ich mache halt den Mund zu, sonst muss ich husten.“ Fast jeden Sonntag ministriert Andi gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. Im Donnerstags-Gottesdienst, alle 14 Tage, wuppt die rechte Hand des Pfarrers den Job ganz alleine. Nahe gebracht hat ihm das liturgische Verständnis sein Onkel Meinrad Willbold. Er war Meßner am Ort bis 2005.

Auszeichnung

Andreas dürfte der dienstälteste Ministrant im weiten Umkreis sein. „Er ist gleich lang im Dienst wie ich“, stellt Pfarrer Gerhard Bundschuh fest. Ein Gottesdienst ohne Andreas? Undenkbar. „Wenn er nicht kommt, dann ist er unterwegs oder es ist etwas passiert“, bringt es der Pfarrer auf den Punkt. Sehr fleißig sei er und immer bemüht, den Nachwuchs gut anzuleiten. Keine Frage, dass der Pfarrer den Vollblut-Ministranten unlängst mit einer Urkunde für sein langjährigen Wirken würdigte.

„Wir sind schon eine sehr gläubige, christliche Familie“, erzählt Helma Wilbold. Ohne Gottesdienst sei es kein Sonntag. Selbstverständlich zum Tagesablauf gehören auch das Morgen-, Tisch und Abendgebet. Heute genauso wie früher, zu Zeiten, als Andreas drei Geschwister noch mit am Tisch saßen. „Bei uns wurde immer viel gelacht. Und Christen sollten eigentlich auch nicht traurig sein,“ sinniert die Seniorin. Doch natürlich gab es auch traurige Momente. Als Andreas Vater, der langjährige Förster, vor zwei Jahren starb. Erst kürzlich hat die 87-Jährige der Gemeinde ein Feldkreuz gestiftet. Als Dank dafür, dass sie sich vor zwei Jahren nach schwerer Krankheit wieder erholt hat. In dieser Zeit lebte ihr Sohn, noch intensiver als bisher unterstützt von Familienangehörigen, Nachbarn, Helfern und Sozialstation, allein im schmucken Haus in der Waldsteige. „Das habe ich gut hingekriegt“, gibt sich Andreas stolz und die Mama stimmt zu. „Dass er vieles selbstständig machen kann, das war uns immer ein Anliegen.“ Strukturierte Tagesabläufe geben dem 50-Jährigen Sicherheit. Um 6 Uhr klingelt der Wecker. Er zieht sich an und frühstückt Müsli und Tee. „Ich brauche nicht mehr aufzustehen“, erzählt die Mutter. Um 7 Uhr wartet der Fahrdienst und bringt Andreas in die Werkstatt der Lebenshilfe Donau-lller nach Senden, wo er bis 15.45 Uhr in der Verpackung arbeitet.

Seine Freizeit hat der Mann fast komplett verplant mit Gebets- und Bibelkreis sowie Leichtathletik. Und dann sind da auch noch der Donnerstags-Krimi im Fernsehen und vor allem die Musik. Andreeas spielt Tenorflöte, Veeh Harfe und ein wenig Akkordeon. „Alles ohne Noten. Ich höre genau zu und übertrage das dann“, erklärt er. „Das ist seine Welt“, bestätigt Theo Keßler. In manchen Wort-Gottesdiensten, oder wenn kein Organist zur Verfügung steht, greife man in Dorndorf auf seine Dienste zurück, erzählt der zweite Vorsitzende im Kirchengemeinderat der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden. Kein bisschen „leutscheu“ sei der Andreas. Er komme viel rum und man kenne ihn überall. „Er ist einfach einer von uns.“

Eine gut funktionierende Inklusion bestätigt auch Christine Haug. „Vieles bei uns im Dorf ist ganz selbstverständlich“, sagt die Cousine, die mit Andreas aufwuchs und die heute eine von zwei Alltagsbegleiterinnen für ihn ist. Sie ermöglicht ihm die Teilhabe am öffentlichen Leben, begleitet ihn zu Terminen. „Ich da gehe gern hin, zum Spielen oder zum Holzbeigen“, merkt Andreas lachend an. In der Adventszeit wird sein Terminkalender noch voller. Denn er richtet sich daheim ein „Weihnachtszimmer“ ein. Mit einer Krippe, vielen Weihnachtsbildern und noch mehr Lichtern. Bald steht ein weiterer wichtiger Termin an. Seit Jahren gibt der Dorndorfer beim Weihnachtsmarkt in der Sendener Lebenshilfe den Nikolaus. Vier Stunden lang erfreut Andreas im roten Mantel und mit gebastelter Mitra die Besucher.

Doch oberste Priorität haben immer die Gottesdienste in der Dorfkirche. Gerne würde Andreas noch 20 Jahre weiter ministrieren. Dann käme er auf 60 Jahre Kirchendienst, wie der Opa.